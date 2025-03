Os moradores de Brusque, que acordaram cedo na manhã deste domingo, 16, foram recepcionados por um amanhecer evocando o clima característico do outono, ainda que o calendário insista em apontar para o verão.

Após uma madrugada amena, o município iniciou o dia sob um céu sem a presença de nuvens, diante dos termômetros oscilando entre 15 e 18°C, compondo um cenário que, mesmo de maneira sutil, remetia ao inverno.

Outono pela região

O padrão térmico característico do outono, no entanto, não se restringiu a Brusque.

Em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, os termômetros despencaram ainda mais, alcançando marcas típicas da estação mais fria do ano.

Um exemplo notável foi a comunidade de Fazenda Rio Bonito, em Vidal Ramos, onde os moradores despertaram com apenas 10,8°C.

O levantamento completo das temperaturas mínimas registradas logo ao amanhecer deste domingo, exposto na tabela abaixo, evidencia o resfriamento generalizado por toda a região.

Em todos os pontos monitorados, as mínimas então permaneceram abaixo dos 18°C, consolidando o início de dia mais ameno do ano até agora.

Outono se estabelece

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, tudo indica que o clima outonal deve se estabelecer de forma definitiva em Brusque e região nesta segunda metade de março.

A expectativa é de madrugadas amenas, seguidas por tardes com discreto aquecimento, desenhando a clássica amplitude térmica da estação.

Em alguns dias, os termômetros podem até alcançar os 30°C, mas sempre após manhãs marcadas pelo frescor típico do período, explica.

Apesar desse iminente aquecimento vespertino, Puchalski descarta a possibilidade de calor intenso até o fim do mês.

Ainda assim, episódios pontuais de temperaturas acima de 32 ou 33°C ainda podem ocorrer, mas serão eventos isolados e de curta duração.

Início de outono e as chuvas

Em relação às precipitações, a tendência de Puchalski para a segunda quinzena de março aponta para baixos volumes pluviométricos em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Isso, no entanto, não significa ausência total de chuvas, mas sim que os acumulados não devem ser expressivos até o fechamento do mês, antecipa o especialista.

Em síntese, a análise do meteorologista sugere a consolidação do clima outonal em Brusque e região, com madrugadas progressivamente mais frescas e tardes sob um discreto aquecimento.

Embora o calor intenso não esteja no radar, variações pontuais podem ocorrer, mas sempre de forma passageira. O outono, ao que tudo indica, chegou para ficar, finaliza Puchalski.

