A previsão meteorológica voltada para Brusque e região aponta que este domingo, 16, tende a ser marcado por uma condição climática estável na maior parte do período.

Porém, o avanço de uma frente fria pelo Vale do Itajaí Mirim não está totalmente descartado.

O horário de sua chegada permanece indefinido, já que o sistema frontal pode se antecipar ou apenas se manifestar durante o decorrer da noite.

Os detalhes completos podem ser conferidos logo após o banner, no boletim emitido pela Climaterra sob análise do especialista do órgão, Ronaldo Coutinho.

Brusque neste domingo

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim antecipando aos moradores de Brusque e região que as atividades externas programadas para este domingo poderão ser aproveitadas em boa parte do dia.

Nesse período, o sol tende aparecer de forma intercalada entre variações na cobertura de nuvens.

Por ora, não descartamos completamente o risco de chuva, mas a probabilidade é considerada baixa. Mesmo assim, é recomendável manter atenção às condições atmosféricas para evitar contratempos.

Frente fria se aproxima

Ademais, ressaltamos a possibilidade da aproximação de uma frente fria, indicada pelos modelos apenas para o período da noite.

Antecipamos que, caso o avanço do sistema se confirme, poderá alterar o padrão do tempo em Brusque e região, trazendo pancadas de chuva e, sobretudo, não descartando o risco de trovoadas.

Importante sublinhar que o horário exato da mudança permanece indefinido.

Embora não esteja totalmente descartada alguma instabilidade no decorrer do dia, os modelos mais recentes apontam maior chance apenas à noite ou, eventualmente, na madrugada seguinte.

Brusque no começo da semana

Antecipamos também que os efeitos desta frente fria devem se estender para boa parte da segunda-feira.

Por consequência, a semana tende a começar instável em Brusque e região, cenário que poderá se prolongar até a terça-feira.

Portanto, recomendamos cautela a quem planeja atividades ao ar livre, já que, mesmo com eventuais aberturas de sol, a chuva poderá ocorrer a qualquer momento nos dois primeiros dias da semana.

Temperaturas em Brusque e região

Quanto às temperaturas, ressaltamos que os termômetros não devem registrar aquecimento muito expressivo em Brusque e região.

Por ora, projetamos máximas entre 27°C e 28°C, ainda aquém do esperado para esta época do ano.

Ademais, caso o sol apareça com maior frequência, não descartamos que os picos possam registrar 30°C ou até exceder essa marca.

Por consequência, se a nebulosidade predominar de forma constante, as máximas devem se limitar a valores próximos de 25°C ou 26°C.

Considerações finais

Concluímos este boletim, pois, destacando que trabalhamos com as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Ressaltamos, sobretudo, que o boletim pode ser ajustado à medida que novas informações são incorporadas.

Seguiremos monitorando e, dessa forma, traremos atualizações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Pitbulls em Brusque: adestramento desafia polêmica sobre restrições

2. Hortênsias e amor à natureza definem então o jardim de moradora em Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, os registros apontaram ausência de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste domingo em cada localidade especificada nas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 18

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK