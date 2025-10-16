O tempo firme, que vem se destacando ao longo desta semana em Brusque e região, sinaliza estar próximo do fim — ainda que esta quinta-feira, 16, prometa manter condições favoráveis às atividades ao ar livre.

Nesse contexto, a estabilidade atmosférica, embora ainda presente, já indica uma fase de transição no padrão climático, apontando para uma mudança gradativa nas condições climáticas.

Essa virada tende a se manifestar — inicialmente — pelo aumento progressivo da cobertura de nuvens e, por consequência, na redução das aberturas de sol ao longo da tarde.

Com o avanço da instabilidade, há previsão de chuva forte entre o fim da sexta-feira, 17, e a manhã de sábado, 18, seguida pela expectativa de vento mais intenso na sequência.

*Confira a previsão completa logo após a imagem.

Brusque nesta quinta-feira

Com base na análise técnica do meteorologista Piter Scheuer, esta quinta-feira deve seguir, em sua maior parte, com tempo seco, embora a nebulosidade tenda a se intensificar, sobretudo no período da tarde.

Segundo o especialista, essa evolução do quadro atmosférico cria as condições necessárias para a mudança que se aproxima, ainda que o risco de chuva neste dia seja considerado baixo.

Mesmo assim, Scheuer não descarta por completo, a ocorrência de precipitações pontuais entre o fim da tarde e o período da noite.

Brusque na sexta-feira

A partir de sexta-feira, 17, conforme detalha o meteorologista, o cenário climático passa a exigir maior atenção dos moradores de Brusque e região.

Pela manhã, ainda pode haver períodos de tempo firme, porém a instabilidade tende a ganhar força gradualmente ao longo do dia.

Com efeito, há indicativos de precipitações mais expressivas entre a tarde e noite, com acumulados que podem ser significativos em pontos isolados do Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque no sábado

Sobretudo no sábado, 18, Scheuer antecipa um quadro de chuva mais abrangente e intensa, especialmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã.

A partir da tarde, o meteorologista prevê a intensificação do vento, com rajadas moderadas a fortes, que eventualmente podem ultrapassar a marca dos 60 km/h, exigindo cautela em áreas mais expostas.

Brusque no domingo

Quando sua projeção avança para o domingo, 19, ainda há possibilidade de precipitações em alguns momentos, embora a tendência geral seja de gradual retorno do sol.

De acordo com o especialista, as nuvens devem continuar presentes, porém com menor potencial para acumulados expressivos, o que tende a favorecer, parcialmente, as atividades externas em Brusque e região.

O vento, já observado no sábado, deve se manter durante a madrugada e o início da manhã de domingo, com rajadas que ainda exigem monitoramento, sobretudo em ambiente externos com maior exposição, ressalta o profissional.

Monitoramento constante

Por fim, Scheuer ressalta que todas as informações contidas neste boletim têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, com dados processados no início da manhã desta quinta-feira.

Ainda assim, o profissional recomenda o acompanhamento diário das previsões, uma vez que o quadro atmosférico está sujeito a alterações conforme novos dados são incorporados aos sistemas de simulação.

Tendo em vista que esses modelos operam em constante atualização, variações no cenário previsto não estão descartadas.

De qualquer forma, o meteorologista garante que continuará monitorando as condições e divulgará novas informações sempre que necessário, assegurando um acompanhamento técnico contínuo.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

