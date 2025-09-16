Após uma madrugada marcada por registros pontuais de chuva — com acumulados próximos de 3 mm —, Brusque amanheceu nesta terça-feira, 16, ainda sob uma ampla cobertura de nuvens.

A expectativa, no entanto, é de mudança nas condições atmosféricas ao longo do dia, com projeção de um cenário favorável às atividades ao ar livre a partir da tarde.

Brusque nesta terça-feira

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, a possibilidade de chuva isolada durante o período da manhã desta terça-feira ainda integra o cenário previsto para Brusque.

A tendência, no entanto, aponta para uma melhora gradual nas condições atmosféricas, com retorno do sol, sobretudo a partir do turno vespertino, e consolidação de um período mais estável sobre todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque no decorrer da semana

Scheuer destaca que essa tendência deve se manter nos próximos dias.

Com efeito, a quarta-feira, 17, indica tempo seco, com risco muito baixo de precipitação, e a quinta-feira, 18, tende a seguir esse padrão, com condições favoráveis às práticas externas.

O meteorologista, contudo, ressalta que não está totalmente descartada a possibilidade de garoa pontual em determinados momentos.

Na sexta-feira, 19, a maior parte do dia deve permanecer estável, mas as projeções iniciais apontam mudanças no fim da tarde, quando áreas de instabilidade podem voltar a atingir Brusque e toda a região, explica o especialista.

Brusque e as temperaturas

As temperaturas, pois, seguem dentro de um padrão típico de primavera já instalada na região.

Nesse contexto, as madrugadas devem registrar valores amenos, variando entre 13°C e 17°C em Brusque, podendo ser um pouco menores em cidades de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, ressalta Scheuer.

À tarde, o clima sinaliza então permanecer agradável, com máximas que devem oscilar entre 23°C e 26°C, tanto nesta terça-feira quanto no decorrer da semana.

Esse cenário reforça a tendência de dias mais estáveis e de temperaturas confortáveis, favorecendo as atividades externas e indicando uma sequência de tempo típico para esta fase de transição de estação, conclui o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco passa a ser o monitoramento das condições climáticas registradas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Para isso, os dados foram levantados em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

Diante disso, os dados estão apresentados conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quarta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

