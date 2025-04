Tweet no Twitter

Com a chegada do fim de semana prolongado de Páscoa, que este ano inclui o feriado de Tiradentes, a expectativa dos moradores de Brusque e região se volta para as condições do tempo, esperadas entre esta quinta-feira, 17, e a segunda-feira, 21.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, a previsão é majoritariamente positiva para quem pretende aproveitar o período ao ar livre, mas com uma ressalva importante para o sábado.

Tempo seco

Esta quinta-feira e a Sexta-feira Santa devem apresentar tempo seco e temperaturas típicas do outono em Brusque e região. Conforme detalha Tatiane, não há indicativo de chuva nesses dois dias.

Além disso, as temperaturas, à tarde, tendem a subir de forma discreta, com máximas podendo atingir entre 26°C e 27°C. As madrugadas, por sua vez, seguem amenas.

O tempo no sábado

O sábado tende a marcar uma mudança gradual nas condições climáticas, antecipa a especialista do AlertaBlu.

Isso porque, uma frente fria promete avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, aumentando a possibilidade de instabilidade, especialmente a partir da tarde, acompanhada por uma discreta queda nas temperaturas.

Com isso, atividades externas, então programadas para este dia em Brusque e região devem ser revistas ou planejadas com cautela.

A chuva pode surgir acompanhada de maior nebulosidade, impactando diretamente os compromissos ao ar livre, explica a profissional.

Domingo de Páscoa

Com a passagem da frente fria, o domingo de Páscoa tende a ser marcado por uma queda nas temperaturas, prevê Tatiane.

Os termômetros, ao amanhecer, sinalizam registrar valores abaixo dos 15°C em Brusque, podendo chegar próximos de 10°C em municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

À tarde, as máximas devem ficar aquém dos 25°C, e a presença de umidade vinda do mar pode favorecer a formação de nuvens, com chance eventual de garoa entre o fim da tarde e a noite.

Feriado de Tiradentes

A mudança nas temperaturas deve se prolongar até o início da próxima semana.

Com isso, a previsão do AlertaBlu aponta para uma segunda-feira de tempo predominantemente seco, com noites bem amenas e mínimas novamente abaixo dos 15°C.

No entanto, devido à influência da umidade marítima, há a chance de chuvisco ou garoa isolada de forma pontual ao longo do dia.

Monitoramento contínuo

Tatiane salienta que, embora o cenário atual traga boas condições para a maior parte do fim de semana prolongado, é essencial o acompanhamento frequente das atualizações.

As projeções, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

O AlertaBlu, pois, seguirá atento, divulgando informações atualizadas sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

