A previsão do tempo para este domingo, 17, traz boas notícias aos moradores de Brusque e arredores, que planejam atividades ao ar livre.

Após um sábado, 16, instável, marcado por garoa persistente devido à influência da umidade marítima, as condições atmosféricas tendem a melhorar gradualmente.

Brusque neste domingo

Segundo a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu — órgão sediado em Blumenau — as primeiras horas da manhã ainda devem apresentar variação de nebulosidade sobre o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuviscos esparsos.

No entanto, à medida que o dia avança, o cenário climático tende a se tornar mais favorável às práticas externas, ressalta a profissional.

Por consequência, a tendência é de que ocorram aberturas de sol entre nuvens já durante a manhã, potencializando uma sensação térmica mais agradável em comparação ao frio úmido observado na véspera, explica Tatiane.

Essa mudança nas condições do tempo está diretamente associada à perda de intensidade da circulação marítima, sistema que esteve mais ativo no sábado.

Na ocasião, sua atuação trouxe precipitações fracas, porém persistentes, o que acabou comprometendo diversas atividades externas em toda a região brusquense.

Com o enfraquecimento desse sistema, o cenário climático começa a se transformar ao longo deste domingo, ressalta a meteorologista.

Brusque e as temperaturas

Com efeito, essa alteração favorece também uma elevação nas temperaturas durante a tarde, que devem oscilar entre 23 °C e 24 °C, antecipa a profissional do AlertaBlu.

Apesar da expectativa positiva, a meteorologista reforça a importância de acompanhar os boletins atualizados.

“Os modelos estão sujeitos a ajustes, e as projeções podem sofrer alterações.” Seguiremos monitorando e divulgando informações conforme houver novas atualizações”, conclui.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 22

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 9

