A previsão do tempo para este domingo, 17, traz boas notícias aos moradores de Brusque e arredores, que planejam atividades ao ar livre.
Após um sábado, 16, instável, marcado por garoa persistente devido à influência da umidade marítima, as condições atmosféricas tendem a melhorar gradualmente.
Brusque neste domingo
Segundo a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu — órgão sediado em Blumenau — as primeiras horas da manhã ainda devem apresentar variação de nebulosidade sobre o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de chuviscos esparsos.
No entanto, à medida que o dia avança, o cenário climático tende a se tornar mais favorável às práticas externas, ressalta a profissional.
Por consequência, a tendência é de que ocorram aberturas de sol entre nuvens já durante a manhã, potencializando uma sensação térmica mais agradável em comparação ao frio úmido observado na véspera, explica Tatiane.
Essa mudança nas condições do tempo está diretamente associada à perda de intensidade da circulação marítima, sistema que esteve mais ativo no sábado.
Na ocasião, sua atuação trouxe precipitações fracas, porém persistentes, o que acabou comprometendo diversas atividades externas em toda a região brusquense.
Com o enfraquecimento desse sistema, o cenário climático começa a se transformar ao longo deste domingo, ressalta a meteorologista.
Brusque e as temperaturas
Com efeito, essa alteração favorece também uma elevação nas temperaturas durante a tarde, que devem oscilar entre 23 °C e 24 °C, antecipa a profissional do AlertaBlu.
Apesar da expectativa positiva, a meteorologista reforça a importância de acompanhar os boletins atualizados.
“Os modelos estão sujeitos a ajustes, e as projeções podem sofrer alterações.” Seguiremos monitorando e divulgando informações conforme houver novas atualizações”, conclui.
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais
Oferecimento:
Veja também:
1. Morador de Guabiruba então resgata técnica ancestral e recria vasos de cimento
2. Brusque então vive o agosto mais frio em 13 anos, revelando cenas marcantes
Brusque e região na madrugada
Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.
A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.
A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.
As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste domingo em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK