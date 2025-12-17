Os moradores de Brusque que precisaram sair cedo de casa na manhã desta quarta-feira, 17, encontraram um cenário de frio incomum para o mês de dezembro.

Embora não fosse necessário recorrer a agasalhos pesados, muitos sentiram a necessidade de se proteger das temperaturas amenas que marcaram as primeiras horas do dia.

No bairro Santa Luzia, os termômetros registraram 13,4°C por volta das 5h30, valor considerado baixo para esta época do ano.

Frio no Vale do Itajaí

No entanto, a menor marca da região ocorreu em Vidal Ramos, no Alto Vale do Itajaí.

Na comunidade de Fazenda Rio Bonito, os termômetros chegaram a 9,5°C logo ao amanhecer, destoando do padrão climático esperado.

Esse registro reforça o contraste térmico observado nos últimos dias.

Na segunda-feira, 15, Brusque havia alcançado 36°C durante a tarde, enquanto nesta quarta-feira a região anotou mínimas abaixo de 10°C.

Em apenas dois dias, a variação entre os extremos chegou a 27°C, evidenciando a intensidade da frente fria que avançou sobre Santa Catarina.

Frio em números

A seguir, confira a relação completa das temperaturas mínimas registradas no Vale do Itajaí-Mirim e, mais adiante, a previsão do tempo que indica a manutenção das madrugadas amenas ao longo da semana.

Previsão

Frio noturno persiste

Para os moradores do Vale do Itajaí, acostumados ao calor intenso de dezembro, a previsão do tempo indica uma trégua nas altas temperaturas ao longo desta semana.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o cenário térmico nas madrugadas deve permanecer com marcas amenas a frias até pelo menos a sexta-feira, 19, em Brusque e região.

Segundo o profissional, os valores mínimos noturnos tendem a se manter abaixo dos 15°C, o que reforça a condição atípica para a época do ano.

Além disso, mesmo durante as tardes, os picos não devem repetir as marcas registradas no início da semana, quando os termômetros chegaram a alcançar entre 35°C e 36°C.

Nesse contexto, as máximas previstas para os próximos dias prometem ficar abaixo do patamar de 30°C, consolidando a influência do avanço da frente fria sobre Santa Catarina.

Tempo seco

Quanto às condições atmosféricas esperadas, Coutinho antecipa um quadro estável, sobretudo diante da predominância do sol em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí.

Nesse sentido, a tendência é de que o tempo firme se mantenha, ainda que as madrugadas continuem registrando temperaturas amenas, em contraste com o calor típico da estação.

Fotos dos leitores

