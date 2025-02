As altas temperaturas continuam castigando Brusque e região, e as queixas da população sobre o calor extremo deste fevereiro de 2025 ganham cada vez mais espaço.

No domingo, 16, os termômetros, novamente, ultrapassaram os 35°C, proporcionando uma sensação de abafamento beirando o insuportável.

No entanto, o que já parecia intenso tende a se agravar ainda mais.

Isso porque a semana inicia sob um cenário climático sinalizando picos podendo encostar nos 40°C nesta segunda-feira, 17.

Caso as projeções se confirmem, este poderá se tornar o dia mais quente do ano até o momento, exigindo atenção redobrada quanto ao risco de temporais localizados.

Para esclarecer essa tendência meteorológica, o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, divulgou um boletim detalhado sobre a situação.

A nota apresenta uma análise minuciosa do cenário previsto e destaca os impactos que a nova elevação das temperaturas pode trazer.

Confira a nota, em sua íntegra, logo após a imagem.

Calor e o risco de trovoadas

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e região iniciaram a manhã desta segunda-feira sob um cenário de instabilidade, com pancadas de chuva mal distribuídas, que deram um indicativo do que o dia reserva.

Contudo, no decorrer da manhã, a nebulosidade predominante sinaliza ceder espaço para períodos de sol, favorecendo uma rápida elevação das temperaturas.

No entanto, a partir da tarde em direção à noite, a instabilidade promete voltar a ganhar força em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Essa condição exige atenção, pois há possibilidade de temporais localizados, acompanhados de trovoadas mais intensas.

Porém, o padrão da chuva será bastante irregular, significando que algumas áreas podem ser severamente impactadas, enquanto outras próximas tendem a passar praticamente ilesas.

Calor pode encostar nos 40ºC

Com o avanço do dia e a presença do sol entre nuvens, a temperatura tende a subir de forma expressiva em Brusque e toda a região.

Os termômetros podem registrar máximas entre 35°C e 37°C, com possibilidade de marcas ainda mais elevadas, chegando próximas aos 40°C em alguns pontos.

Vale destacar, no entanto, que essa escalada térmica dependerá diretamente da quantidade de nuvens ao longo do dia.

Caso o sol predomine por mais tempo, Brusque e região poderão registrar o dia mais quente do verão até o momento.

Diante desse cenário, recomenda-se atenção às condições adversas, tanto pelo risco de chuva intensa em determinados locais quanto pelo desconforto térmico extremo.

Recuo do calor extremo

Para terça-feira, as projeções meteorológicas indicam um alívio no calor mais intenso, especialmente nas temperaturas máximas.

Embora a sensação de abafamento ainda persista, os termômetros devem registrar valores abaixo dos 30°C.

Esse resfriamento relativo será consequência de uma maior cobertura de nuvens, que limitará a incidência direta do sol.

Além disso, a chuva não ficará restrita apenas ao período da tarde, podendo ocorrer em diferentes momentos do dia.

Há, inclusive, a possibilidade de volumes expressivos, o que pode ocasionar transtornos, como alagamentos pontuais.

Seguimos acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

Se esta matéria chegou até você, é porque o Blog do Ciro Groh pôde contar com o apoio dos parceiros comerciais.

Clique nos banners e então conheça quem valoriza a disseminação de informações de qualidade. Entre em contato e descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Unifebe então constrói meliponário e investe na educação ambiental em Brusque

2. Brusque já sentiu calor mais intenso que 2025; relembre o episódio histórico

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 25

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK