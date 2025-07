A semana avança para esta quinta-feira, 17, sob a expectativa da chegada de uma frente fria em Brusque, cuja atuação deve se concentrar entre o fim da tarde e o período noturno.

Conforme indica o especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a tendência é de aumento da nebulosidade ao longo do dia, porém, com possibilidade reduzida de chuva.

Ainda assim, Coutinho não descarta algum episódio pontual de precipitação entre o entardecer e o decorrer da noite.

Brusque e a volta do frio

O destaque desse sistema, pois, está em sua retaguarda, que deve conduzir uma nova massa de ar polar à região de Brusque, abrindo caminho para o retorno do frio nos dias seguintes.

“Desta vez, no entanto, as temperaturas não devem atingir os mesmos patamares rigorosos observados no início de julho”, explica.

De acordo com o boletim da Climaterra, Brusque deve registrar mínimas entre 7 °C e 10 °C, enquanto municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, podem amanhecer com temperaturas abaixo dos 5 °C.

Durante as tardes, tanto do sábado, 19, quanto domingo, 20, os valores dos termômetros tendem a subir, com máximas passando dos 20 °C, mas sem grande amplitude.

Frio seco em Brusque

Segundo a projeção, a partir de sexta-feira, 18, o tempo volta a se firmar em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com a presença do sol e o predomínio do ar seco, criando condições para madrugadas geladas no fim de semana.

“Para quem tem compromissos ao ar livre no fim de semana, o cenário será amplamente favorável em Brusque e região, desde que bem agasalhado nas primeiras horas do dia”, observa Coutinho.

Por fim, o especialista acrescenta que as projeções meteorológicas seguem sendo monitoradas e podem passar por ajustes, conforme a atualização dos modelos.

Matéria segue após anúncios

Antes de seguir, o Blog do Ciro Groh faz uma pausa para agradecer aos patrocinadores que ajudaram esta matéria a chegar até você.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e descubra o que eles têm a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. As fotos de Guabiruba que irão encantar você; confira

2. Lua do Veado transforma noite de Brusque em espetáculo prateado

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK