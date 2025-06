A semana avança para esta terça-feira, 17, com um cenário de atenção para parte do Sul do Brasil, mais especificamente o Rio Grande do Sul, onde volumes elevados de chuva colocam o estado sob alerta.

A preocupação se concentra nas regiões central, sul e oeste do estado, que podem enfrentar possíveis transtornos e elevação no nível de rios ao longo dos próximos dias.

Chuva segue para os gaúchos

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, essas instabilidades devem permanecer concentradas no território gaúcho até, pelo menos, a quinta-feira, 19, bloqueadas por uma massa de ar seco que atua sobre Santa Catarina e o Paraná.

Esse sistema, pois, dificulta o avanço das nuvens carregadas em direção ao norte, concentrando os volumes mais expressivos no Rio Grande do Sul.

No entanto, a partir de quinta-feira, esse padrão deve se modificar.

Avanço da chuva

Puchalski antecipa que o sistema, responsável pelas chuvas no estado vizinho, começará a se deslocar para Santa Catarina, alcançando também a região de Brusque, especialmente em direção à sexta-feira, 20.

Apesar da possibilidade de chuva moderada a forte em alguns momentos, o meteorologista aponta que o sistema perderá intensidade à medida que avança para o Vale do Itajaí-Mirim.

“Os modelos indicam precipitações menos severas e com impacto reduzido na região brusquense”, ressalta o especialista.

Retorno da estabilidade

A tendência é de que o tempo volte a melhorar já no sábado, 21, com o retorno gradual do sol. Até lá, o risco maior permanece concentrado no Rio Grande do Sul, explica Puchalski.

No que se refere às temperaturas, o padrão observado nos últimos dias deve então se manter.

As madrugadas seguem amenas a frias, variando entre 10°C e 15°C, enquanto as tardes continuam agradáveis, com máximas entre 22°C e 25°C, diz o meteorologista.

Monitoramento

Puchalski reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, lembrando que os cenários meteorológicos podem sofrer alterações, conforme novos dados são incorporados aos modelos.

Ele seguirá monitorando a evolução das instabilidades e trará novas informações sempre que necessário.

Sem chuva na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas, permitindo ao observador contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

