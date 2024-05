O fim de semana que se aproxima sinaliza condições pouco favoráveis às atividades ao ar livre, com previsão de tempo instável em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí; inclusive, os casacos e guarda-chuvas serão itens essenciais.

Esta expectativa climática adversa está associada à iminente chegada de uma frente fria, prometendo trazer sensação de frio constante e chuvas que, ao se somarem por três dias, podem alcançar volumes significativos, exigindo atenção.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou uma nota detalhando a síntese mencionada anteriormente.

Informações complementares e abrangentes podem então ser consultadas no boletim emitido por ele, disponível na sequência.

Chuvas em Brusque no fim de semana

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Para aqueles que residem em Brusque ou em qualquer outra cidade do vale do Itajaí e planejam atividades ao ar livre no fim de semana, é prudente antecipar que as condições climáticas serão desfavoráveis.

Isso ocorre por conta da ação de uma frente fria, prevista para afetar as condições meteorológicas na região, começando já nesta sexta-feira.

Embora o dia de hoje tenha iniciado seco, espera-se a chegada e intensificação gradual das precipitações no decorrer do período.

O sábado promete ser o mais chuvoso deste intervalo de três dias.

Recomenda-se especial atenção em Brusque e região quanto aos volumes pluviométricos esperados ao longo das próximas 72 horas, que podem exceder os 100 mm.

As precipitações devem ser, em geral, constantes e de intensidade fraca a moderada, embora não se possa descartar o risco de eventos mais fortes, resultando em transtornos como deslizamentos e alagamentos pontuais.

Portanto, é prudente ficar atento a esta condição de vigilância que se inicia nesta sexta-feira e se estende até a madrugada e amanhecer de domingo.

O tempo só começa a dar sinais de melhorias a partir de segunda-feira.

Frio em Brusque no fim de semana

Além dos guarda-chuvas, que devem estar à mão neste fim de semana em Brusque e região, os casacos também serão itens indispensáveis para proteger-se da constante sensação de frio que está prevista para dominar os termômetros.

Entre o sábado e domingo, especialmente, as temperaturas máximas da tarde não devem ultrapassar a marca dos 17 a 19°C, ficando abaixo desse patamar na maioria das cidades do Vale do Itajaí.

Com a expectativa de umidade e poucas aberturas de sol, ou quase nenhuma, essa sensação de clima invernal tende a se intensificar ainda mais.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento então realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que em alguns locais monitorados, foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo entre meia-noite até as primeiras horas da manhã (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã desta sexta-feira em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

