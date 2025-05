O mês de maio avança pela sua segunda quinzena em Brusque, apresentando um comportamento climático distinto do usual, no que tange aos termômetros.

Diferentemente do padrão esperado, o frio característico, que costuma se estabelecer gradativamente nesta época, ainda não se firmou completamente, resultando na permanência dos casacos mais pesados guardados nos armários.

Adicionalmente, o volume acumulado de chuva no município mal ultrapassa a marca de 20 mm, o que reforça a característica de um mês relativamente seco.

Brusque sob mudança à vista

Entretanto, o cenário meteorológico começa a apontar para transformações.

No horizonte meteorológico desponta a aproximação de uma frente fria, com chegada prevista entre os dias 20 e 21 de maio.

Essa condição atmosférica poderá trazer alterações, tanto no volume de precipitações quanto na sensação térmica experimentada na cidade.

Caso se confirme a projeção, Brusque poderá vivenciar dias marcados por maior instabilidade climática e pela percepção de um frio úmido, sensível mesmo que os termômetros não registrem quedas drásticas.

Tal projeção é apresentada pelo meteorologista Leandro Puchalski, que detalhou a tendência para os dias vindouros em um boletim informativo específico, exposto logo após a foto.

Brusque no fim de semana

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Dando início ao nosso boletim com as projeções para este fim de semana, que sinalizam um período de tempo estável em Brusque e região.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, a notícia, portanto, é favorável.

No que concerne às temperaturas, não devem então ocorrer grandes variações em relação aos dias anteriores.

Entre este sábado e o início da próxima semana, as madrugadas tendem a manter um padrão bem ameno.

Em contrapartida, as tardes sinalizam um ligeiro aquecimento, com termômetros podendo se aproximar ou, até mesmo, superar os 28°C em algumas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Frente fria à vista

Contudo, o panorama atmosférico sinaliza uma mudança a partir da noite de terça-feira.

A chegada de uma frente fria sinaliza marcar o início de um novo padrão climático para a região brusquense.

Consequentemente, eleva-se a probabilidade de chuvas mais frequentes e sob maior abrangência territorial, especialmente entre a quarta-feira, 21, e a sexta-feira, 23.

Há, inclusive, a possibilidade de volumes de precipitação mais significativos em determinados momentos.

Baixa sensação térmica

Apesar da expectativa de chuva, a alteração mais perceptível para a população deverá estar relacionada à sensação térmica.

Embora não estejam previstas quedas bruscas registradas pelos termômetros, a elevação da umidade e a persistência de maior nebulosidade deverão intensificar a sensação de frio mais contínuo.

As temperaturas máximas, pois, dificilmente deverão ultrapassar os 20°C, e caso isso aconteça, será por uma pequena margem.

Essa combinação de fatores climáticos tenderá a exigir o uso de vestimentas mais adequadas para o frio ao longo de todo o dia.

O acompanhamento da evolução desse cenário permanece constante, e novas informações serão divulgadas à medida que os modelos meteorológicos atualizarem seus dados.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

