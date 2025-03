Março avança para a segunda quinzena, e os últimos dias do verão se aproximam, enquanto o clima de outono já se estabelece de forma antecipada em Brusque.

Após um amanhecer ameno no domingo, 16, esta segunda-feira, 17, começa sob a influência de temperaturas típicas da nova estação, tendência que deve se manter ao longo da semana.

Semana sob clima de outono

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, não apenas Brusque, mas também outras cidades do Vale do Itajaí-Mirim devem enfrentar madrugadas e noites bastante amenas, exigindo o uso de agasalhos.

O especialista, inclusive, não descarta a possibilidade de mínimas noturnas abaixo dos 15°C, sobretudo entre quarta e quinta-feira, 20, em diversas localidades da região.

Por outro lado, as tardes tendem a apresentar aquecimento gradual, com temperaturas que podem se aproximar ou até atingir a marca dos 30°C, sem ultrapassá-la de maneira expressiva, explica.

Esse comportamento reforça a característica de amplitude térmica, já comum ao outono, que começa a se consolidar tanto em Brusque quanto nos municípios da região.

Outono inicia com pouca chuva

Quanto às condições do tempo, Puchalski então antecipa baixos volumes de chuva até, pelo menos, a sexta-feira, 21.

No entanto, apesar da predominância maior do clima seco, há possibilidade de alguns episódios isolados de precipitação, que, em geral, não devem ser significativos, diz o especialista.

Diante desse cenário, os agasalhos seguirão indispensáveis durante as noites, madrugadas e amanheceres ao longo da semana, enquanto o guarda-chuva deve ter pouco uso, considerando a reduzida expectativa de chuva.

O meteorologista ressalta ainda a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, visto que projeções de médio e longo prazo podem sofrer alterações, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

Ele garante, pois, que seguirá monitorando as condições e trará novas informações sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh, com o apoio de seus parceiros comerciais, traz mais uma pauta relevante para você.

Confira abaixo quem são os patrocinadores, clique nos banners e entre em contato para então conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Confira as fotos do clima de outono então antecipado em Brusque

2. GALERIA – Botuverá então revela um paraíso na propriedade da família Rezini

Outono na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local, remetendo ao clima de outono.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta segunda-feira começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK