O padrão do tempo esperado para este domingo, 17, em Brusque e região, promete condições predominantemente favoráveis àqueles que estão planejando atividades ao ar livre.

Sob a expectativa de retorno do sol, sinalizando aparecer por períodos mais prolongados, o cenário climático, então, promete ser diferente se comparado com o sábado, 16, quando as nuvens ofuscaram seu brilho.

Com mais aberturas previstas, os termômetros indicam um aquecimento mais significativo em relação aos últimos dias, podendo até chegar perto dos 30°C em algumas cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

Essa condição térmica de aquecimento, inclusive, deve perdurar na segunda-feira, 18. No entanto, a previsão mostra mudanças à vista no decorrer da próxima semana.

O meteorologista Piter Scheuer foi então consultado e gentilmente compartilhou um boletim detalhado sobre a previsão meteorológica.

Confira a análise técnica completa, que está disponível logo após a foto.

O tempo no domingo

*Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem planeja atividades ao ar livre neste domingo, 17, em Brusque e região, a previsão é favorável, mas com algumas ressalvas.

O tempo promete ser predominantemente seco, diante do sol sinalizando aparecer de forma mais prolongada.

Contudo, a umidade vinda do mar ainda pode provocar alguma variação nas nuvens e não se pode descartar totalmente o risco de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde.

De maneira geral, o domingo indica uma elevação maior nas temperaturas, podendo até encostar nos 30°C em várias cidades no Vale do Itajaí-Mirim.

O tempo na próxima semana

Na segunda-feira, 18, o calor tende a se acentuar ainda mais em Brusque e toda a região.

As máximas devem ultrapassar a marca dos 30°C, e a previsão é de tempo seco durante grande parte do dia, o que continua favorecendo as práticas externas.

A transição no clima deve acontecer na terça-feira, 19, com a aproximação de uma frente fria, que trará mudanças nas condições meteorológicas na região.

Durante boa parte desse dia, o tempo deve permanecer seco. Porém, a partir da tarde em direção à noite, uma mudança no padrão climático estará a caminho.

A chegada de uma frente fria promete, então, trazer chuvas mais abrangentes, marcando o início de uma condição climática mais instável.

A mudança se intensifica a partir de quarta-feira, 20, com a previsão de precipitações mais frequentes, o que resultará em um aumento da umidade ao longo da semana.

Monitoramento

Os modelos meteorológicos seguem sendo monitorados de perto, e é importante destacar que as previsões a longo prazo estão sujeitas a ajustes constantes.

À medida que novas informações são incorporadas, as condições podem mudar, tornando essencial o acompanhamento da previsão a curto prazo, para garantir maior precisão.

Enfatizamos que, apesar das previsões atuais, sempre há a possibilidade de ajustes à medida que mais dados se tornam disponíveis.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição deste domingo, destacamos agora o monitoramento do tempo então registrado durante a madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas observadas ao amanhecer de hoje, indicadas em vermelho para cada local descrito em anexo.

Já nos campos em azul, você confere os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia.

Fotos dos leitores

E, por último, permita-se ser tocado pelas imagens que nossos leitores, então, generosamente compartilharam.

Cada fotografia é um um instante congelado no tempo, revelando assim, a pura essência das primeiras horas da manhã deste domingo.

Elas capturam a magia de como o dia despertou, transformando os lugares descritos nas legendas em cenários de encanto e poesia.

Mergulhe nessas imagens, deixando que elas falem com você e, quem sabe, tragam à tona emoções que você nem sabia que estavam guardadas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

