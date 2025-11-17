Os moradores de Brusque e região, que precisaram sair cedo de casa na manhã desta segunda-feira, 17, se depararam com instabilidade climática já nas primeiras horas do dia.

A atuação de uma frente fria provocou precipitações entre a madrugada e o amanhecer sobre o Vale do Itajaí-Mirim, acumulando volumes reduzidos, mas suficientes para manter uma condição instável.

Para quem tem compromissos ao ar livre, a recomendação é cautela, já que o tempo não deve firmar totalmente até terça-feira, 18.

A partir de quarta-feira, 18, contudo, a tendência é de retorno da estabilidade atmosférica, diante da expectativa de retorno do sol por períodos mais prolongados.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhado com a previsão estendida até sexta-feira, 21. Confira os detalhes completos logo após o banner a seguir.

Brusque no início da semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Queremos começar este boletim antecipando aos moradores de Brusque e região, sobretudo aqueles com atividades externas programadas para este início de semana, a necessidade de vigilância redobrada.

Isso porque a tendência é de que o tempo não firme totalmente entre esta segunda-feira e a terça-feira.

Com efeito, ressaltamos não se tratar de chuva ininterrupta, pois haverá momentos de melhoria e até mesmo períodos com presença do sol.

Contudo, em termos práticos, a instabilidade estará presente e poderá comprometer compromissos ao ar livre, sobretudo aqueles de média e longa duração.

Essa condição decorre da atuação de uma frente fria que ainda projeta reflexos sobre a região brusquense.

Ademais, quanto aos volumes previstos, não descartamos a possibilidade de algum evento pluviométrico mais intenso, especialmente a partir da noite desta segunda-feira.

Entretanto, por ora, a tendência predominante é de precipitações de fraca atividade neste início de semana no Vale do Itajaí-Mirim.

brusque
O céu de Brusque então fotografado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque até sexta-feira

Contudo, prevemos uma melhora gradual nas condições do tempo para Brusque e toda a região a partir de quarta-feira.

Nesse contexto, as atividades externas voltam a ser amplamente favoráveis diante do retorno do sol, que deve aparecer por períodos mais prolongados.

Essa estabilidade tende a se estender até sexta-feira, reduzindo significativamente o risco de chuva.

Ressaltamos, porém, que o risco de algum evento de instabilidade nesse intervalo não pode ser totalmente excluído, ainda que a probabilidade seja remota.

brusque
Imagem então mostra como Brusque começou a manhã desta segunda-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, os modelos meteorológicos não indicam calor expressivo para o decorrer da semana em Brusque e região.

O aquecimento poderá marcar presença durante as tardes, mas os picos devem se manter entre 26°C e 30°C, patamar que não representa elevação significativa para esta época do ano.

brusque
Imagem capturada em Brusque no entardecer de domingo/Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Por fim, destacamos que todas as informações aqui apresentadas levam em conta as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Como toda previsão está sujeita a ajustes, seguiremos monitorando continuamente as condições meteorológicas e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A edição desta segunda-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

