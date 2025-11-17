Os moradores de Brusque e região, que precisaram sair cedo de casa na manhã desta segunda-feira, 17, se depararam com instabilidade climática já nas primeiras horas do dia.

A atuação de uma frente fria provocou precipitações entre a madrugada e o amanhecer sobre o Vale do Itajaí-Mirim, acumulando volumes reduzidos, mas suficientes para manter uma condição instável.

Para quem tem compromissos ao ar livre, a recomendação é cautela, já que o tempo não deve firmar totalmente até terça-feira, 18.

A partir de quarta-feira, 18, contudo, a tendência é de retorno da estabilidade atmosférica, diante da expectativa de retorno do sol por períodos mais prolongados.

O meteorologista Piter Scheuer divulgou um boletim detalhado com a previsão estendida até sexta-feira, 21. Confira os detalhes completos logo após o banner a seguir.

Brusque no início da semana

*Boletim: Piter Scheuer >>

Queremos começar este boletim antecipando aos moradores de Brusque e região, sobretudo aqueles com atividades externas programadas para este início de semana, a necessidade de vigilância redobrada.

Isso porque a tendência é de que o tempo não firme totalmente entre esta segunda-feira e a terça-feira.

Com efeito, ressaltamos não se tratar de chuva ininterrupta, pois haverá momentos de melhoria e até mesmo períodos com presença do sol.

Contudo, em termos práticos, a instabilidade estará presente e poderá comprometer compromissos ao ar livre, sobretudo aqueles de média e longa duração.

Essa condição decorre da atuação de uma frente fria que ainda projeta reflexos sobre a região brusquense.

Ademais, quanto aos volumes previstos, não descartamos a possibilidade de algum evento pluviométrico mais intenso, especialmente a partir da noite desta segunda-feira.

Entretanto, por ora, a tendência predominante é de precipitações de fraca atividade neste início de semana no Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque até sexta-feira

Contudo, prevemos uma melhora gradual nas condições do tempo para Brusque e toda a região a partir de quarta-feira.

Nesse contexto, as atividades externas voltam a ser amplamente favoráveis diante do retorno do sol, que deve aparecer por períodos mais prolongados.

Essa estabilidade tende a se estender até sexta-feira, reduzindo significativamente o risco de chuva.

Ressaltamos, porém, que o risco de algum evento de instabilidade nesse intervalo não pode ser totalmente excluído, ainda que a probabilidade seja remota.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, os modelos meteorológicos não indicam calor expressivo para o decorrer da semana em Brusque e região.

O aquecimento poderá marcar presença durante as tardes, mas os picos devem se manter entre 26°C e 30°C, patamar que não representa elevação significativa para esta época do ano.

Monitoramento constante

Por fim, destacamos que todas as informações aqui apresentadas levam em conta as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Como toda previsão está sujeita a ajustes, seguiremos monitorando continuamente as condições meteorológicas e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A edição desta segunda-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

