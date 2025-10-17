Os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar o fim de semana para atividades externas, devem ficar atentos ao comportamento do tempo, pois as previsões sinalizam aumento no risco de chuva já a partir desta sexta-feira, 17.

Isso se deve à passagem de uma frente fria, responsável por influenciar as condições atmosféricas, favorecendo precipitações mais abrangentes, intensificação dos ventos e posterior queda das temperaturas noturnas.

*Veja a previsão completa após a imagem.

chuva
O céu de Brusque, então observado nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Risco de chuva forte

Conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski, nesta sexta-feira, o tempo seco ainda indica condições favoráveis às atividades ao ar livre durante a manhã e parte do turno vespertino.

Contudo, há tendência de intensificação do risco de chuva, sobretudo no decorrer da tarde em direção à noite em todo o Vale do Itajaí-Mirim, explica.

Puchalski destaca que as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, estendendo-se até a madrugada seguinte, embora momentos de melhoria possam ocorrer ao longo do período.

chuva
Brusque então começou a manhã desta sexta-feira na presença do tempo seco/Foto: Ciro Groh/O Município

Sábado: vento após a chuva

Nesse cenário, o sábado, 18, apresenta perspectiva da manutenção do tempo instável em Brusque e região, principalmente entre a madrugada e manhã, com possibilidade de acumulados pluviométricos mais expressivos.

Apesar da possibilidade de melhora gradual nas condições do tempo e eventual retorno do sol no decorrer do dia, há previsão de rajadas podendo superar os 50 km/h entre o período da tarde e a noite, segundo o meteorologista.

Diante desse quadro, o especialista recomenda vigilância nas áreas mais suscetíveis à ação do vento, a fim de evitar contratempos.

chuva
O céu de Brusque, então observado no começo da manhã desta sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Frio noturno a caminho

Para o domingo, 19, a previsão indica, pois, uma nova mudança em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme Puchalski, o sol tende a reaparecer entre nuvens, com redução significativa da possibilidade de chuva, favorecendo às atividades externas.

O destaque para este dia recai sobre a queda nas temperaturas noturnas. A análise técnica indica que Brusque pode registrar mínimas abaixo de 12°C no amanhecer de domingo.

A tendência é que esse padrão térmico se repita também na madrugada de segunda-feira, 20, reforçando a presença de ar mais seco e frio na região brusquense, ressalta o profissional.

Em síntese, o fim de semana sinaliza instabilidade, com chuva entre parte desta sexta-feira e a manhã de sábado, seguida por ventos mais intensos a partir da tarde. O domingo deve ser mais firme, com destaque para o frio moderado na madrugada.

chuva
Brusque começando a manhã desta sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Monitoramento constante

Por fim, Puchalski ressalta que todas as informações contidas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, divulgadas na manhã desta sexta-feira.

Ele sublinha a importância de acompanhar a previsão de forma diária, já que os dados estão sujeitos a constantes ajustes, à medida que novas informações são incorporadas.

O profissional reforça que seguirá monitorando as condições e trará atualizações sempre que necessário.

A chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

