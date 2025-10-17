Os moradores de Brusque e região, que pretendem aproveitar o fim de semana para atividades externas, devem ficar atentos ao comportamento do tempo, pois as previsões sinalizam aumento no risco de chuva já a partir desta sexta-feira, 17.

Isso se deve à passagem de uma frente fria, responsável por influenciar as condições atmosféricas, favorecendo precipitações mais abrangentes, intensificação dos ventos e posterior queda das temperaturas noturnas.

*Veja a previsão completa após a imagem.

Risco de chuva forte

Conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski, nesta sexta-feira, o tempo seco ainda indica condições favoráveis às atividades ao ar livre durante a manhã e parte do turno vespertino.

Contudo, há tendência de intensificação do risco de chuva, sobretudo no decorrer da tarde em direção à noite em todo o Vale do Itajaí-Mirim, explica.

Puchalski destaca que as precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, estendendo-se até a madrugada seguinte, embora momentos de melhoria possam ocorrer ao longo do período.

Sábado: vento após a chuva

Nesse cenário, o sábado, 18, apresenta perspectiva da manutenção do tempo instável em Brusque e região, principalmente entre a madrugada e manhã, com possibilidade de acumulados pluviométricos mais expressivos.

Apesar da possibilidade de melhora gradual nas condições do tempo e eventual retorno do sol no decorrer do dia, há previsão de rajadas podendo superar os 50 km/h entre o período da tarde e a noite, segundo o meteorologista.

Diante desse quadro, o especialista recomenda vigilância nas áreas mais suscetíveis à ação do vento, a fim de evitar contratempos.

Frio noturno a caminho

Para o domingo, 19, a previsão indica, pois, uma nova mudança em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Conforme Puchalski, o sol tende a reaparecer entre nuvens, com redução significativa da possibilidade de chuva, favorecendo às atividades externas.

O destaque para este dia recai sobre a queda nas temperaturas noturnas. A análise técnica indica que Brusque pode registrar mínimas abaixo de 12°C no amanhecer de domingo.

A tendência é que esse padrão térmico se repita também na madrugada de segunda-feira, 20, reforçando a presença de ar mais seco e frio na região brusquense, ressalta o profissional.

Em síntese, o fim de semana sinaliza instabilidade, com chuva entre parte desta sexta-feira e a manhã de sábado, seguida por ventos mais intensos a partir da tarde. O domingo deve ser mais firme, com destaque para o frio moderado na madrugada.

Monitoramento constante

Por fim, Puchalski ressalta que todas as informações contidas neste boletim têm como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, divulgadas na manhã desta sexta-feira.

Ele sublinha a importância de acompanhar a previsão de forma diária, já que os dados estão sujeitos a constantes ajustes, à medida que novas informações são incorporadas.

O profissional reforça que seguirá monitorando as condições e trará atualizações sempre que necessário.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque então revive origens em fim de semana que consagra a 38ª Fenarreco

2. Guabiruba então celebra amizade e tradição no 5º Costelaço Entre Amigos

A chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK