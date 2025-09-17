Os moradores de Brusque ainda não devem dispensar os casacos, mesmo após a recente trégua no frio mais intenso, sentida na virada da primeira para a segunda quinzena de setembro.

Após um inverno considerado o mais rigoroso desde 2016 — e que deixou vestígios do ar gelado no início do mês —, a cidade vive agora um período de alívio térmico, com madrugadas mais amenas e tardes agradáveis.

Esse cenário, no entanto, pode ser temporário, já que uma nova incursão de ar frio está prevista para os próximos dias no Vale do Itajaí-Mirim.

Frio abaixo de 10ºC

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, há indicativos de que Brusque volte a registrar mínimas noturnas abaixo dos 10°C, sobretudo entre as madrugadas de 23 e 24 de setembro, caso a tendência se confirme.

Contudo, sua análise ressalta que os dados ainda são preliminares e sujeitos a alterações, pois as condições atmosféricas podem mudar até lá.

Por isso, recomenda cautela na interpretação das projeções mais avançadas.

Frio segue contido

Antes disso, porém, o tempo deve seguir seco nesta quarta-feira, 17, e quinta-feira, 18, em Brusque e toda a região, favorecendo assim a manutenção das temperaturas diurnas entre 23 a 28°C.

Com efeito, permanece a possibilidade de garoa isolada em pontos da região, ressalta o profissional.

Na sexta-feira, 19, por sua vez, apesar da predominância maior de estabilidade climática, o meteorologista aponta para uma possível ocorrência de chuva a partir do fim da tarde.

Aquecimento antes do frio

Já a partir do fim de semana, o avanço de uma frente fria sinaliza então alterar significativamente as condições atmosféricas, antecipa Puchalski.

Além de trazer chuva mais abrangente, o sistema será responsável por elevar as temperaturas, podendo alcançar os 30°C em várias cidades do Vale do Itajaí-Mirim, explica.

Conforme destaca o especialista, esse aquecimento deve anteceder a chegada do novo episódio de frio, previsto para se consolidar entre terça-feira e quarta-feira da próxima semana.

Monitoramento constante

Por fim, Puchalski conclui seu boletim enfatizando a importância de acompanhar diariamente as atualizações meteorológicas.

Segundo o especialista, todas as informações apresentadas refletem os dados mais recentes dos modelos atmosféricos disponíveis, os quais estão sujeitos a constantes ajustes, conforme novas leituras e simulações forem incorporadas.

Por isso, manter-se atento às previsões é essencial para garantir decisões mais seguras diante das variações do tempo.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

