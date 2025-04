A edição desta Sexta-feira Santa destaca a previsão do tempo para Brusque e região durante o fim de semana prolongado, que se estende ao feriado de Tiradentes, na segunda-feira, 21.

Muitas pessoas se preparam para aproveitar esses dias de folga, e saber como estará o tempo é essencial para planejar, sobretudo, as atividades externas.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu, a maior parte desse período deve apresentar condições atmosféricas favoráveis.

Brusque sob frente fria

Segundo a especialista, a exceção fica por conta do sábado, 19, quando uma frente fria deve atravessar o Vale do Itajaí-Mirim, aumentando o risco de chuva entre o meio da tarde em direção à noite.

Contudo, a profissional ressalta que os volumes previstos tendem a não apresentar volumes significativos.

Declínio moderado

Ela acrescenta que essa frente fria à vista também trará na sua retaguarda, um declínio moderado nas temperaturas.

Assim, o amanhecer do domingo de Páscoa poderá registrar temperaturas abaixo de 15°C em Brusque, com valores ainda menores em cidades de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Esse padrão térmico mais ameno, inclusive, deve se manter ao longo do dia na segunda-feira, sinalizando um clima típico de outono.

Brusque na sexta-feira Santa

Antes disso, Tatiane destaca que esta Sexta-feira Santa tende a ser marcada por tempo seco em Brusque e região.

No entanto, por conta da umidade vinda do mar, ela não descarta a possibilidade de garoa isolada entre o fim da tarde e a noite.

No domingo e na segunda-feira, a circulação marítima ainda pode provocar chuviscos ocasionais, mas o sol deve aparecer entre nuvens nesses dois dias.

Monitoramento

A meteorologista reforça a importância de acompanhar os próximos boletins, já que as previsões, especialmente as de médio prazo, podem sofrer alterações à medida que novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

Tatiane garante que seguirá monitorando a evolução das condições climáticas e atualizando a população, sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta sexta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry



*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi



