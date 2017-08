ORIDES ALVES MOREIRA, 72

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Dom Joaquim. Foi sepultado no cemitério Parque da Saudade. Casado, deixa três filhos e cinco netos.

EGIDIO VALENTIN BONSENHOR, 63

Faleceu no residência, localizada no bairro Limoeiro. Será sepultado no cemitério Santa Terezinha neste sábado, 19, às 9h. Casado, deixa dois filhos e um neto.

ROSELI MARIA DE CAMPOS HEIDERSCHEIDT, 60

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Guarani. Será sepultada no cemitério Guarani neste sábado, 19, às 10h. Casada, deixa quatro filhos e um neto.