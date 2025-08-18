A semana em Brusque começa sinalizando a influência de dois sistemas meteorológicos, que devem ditar as regras da previsão do tempo até quarta-feira, 20.

De acordo com a meteorologista Tatiane Martins, do AlertaBlu — centro de monitoramento climático que atende todo o Vale do Itajaí —, a cidade já deve começar a sentir, nesta segunda-feira, 18, os primeiros efeitos da umidade marítima.

Diante disso, o sistema atmosférico que se desloca do oceano em direção à costa catarinense deve modificar gradualmente as condições do tempo na região.

Como consequência, há tendência de maior variação na cobertura de nuvens no turno vespertino, não apenas sobre Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar de momentos de sol ao longo do dia, a meteorologista destaca a possibilidade da ocorrência de chuviscos isolados, especialmente a partir do meio da tarde em direção à noite.

Brusque na terça-feira

Na terça-feira, 19, os efeitos da umidade marítima prometem se intensificar sobre Brusque e região, contribuindo para um dia com maior instabilidade atmosférica.

Conforme explica Tatiane, a possibilidade de chuva aumenta, embora não haja previsão de horário definido para sua ocorrência.

O céu tende a permanecer com predomínio de nuvens, permitindo apenas aberturas breves de sol ao longo do dia.

“A tendência é de que a nebulosidade se mantenha por mais tempo, dificultando assim períodos mais prolongados de sol”, observa a especialista.

Frente fria

Entre a noite de terça-feira e a manhã de quarta-feira, Brusque deve ser influenciada pela passagem de uma frente fria, que avança sobre o Vale do Itajaí.

Segundo Tatiane, esse sistema pode provocar chuva mais abrangente, embora os acumulados previstos não sejam significativos.

“Existe a possibilidade de pancadas um pouco mais intensas em pontos isolados, mas também há áreas onde os registros de precipitação devem ser mínimos”, explica.

A partir da tarde de quarta-feira, com o afastamento do sistema, as condições do tempo tendem a melhorar, favorecendo o retorno do sol e a redução da instabilidade.

Brusque e as temperaturas

Apesar da atuação desses dois sistemas meteorológicos, não há previsão de queda acentuada nas temperaturas.

A meteorologista do AlertaBlu ressalta que os termômetros devem continuar dentro de um padrão ameno a frio nas madrugadas, como já vem sendo observado nesta segunda quinzena de agosto.

As tardes, por sua vez, devem seguir com sensação térmica mais agradável.

“Por enquanto, não há sinais de mudanças significativas nesse padrão térmico para o decorrer da semana”, garante.

Monitoramento contínuo

Tatiane também reforça a importância de acompanhar a previsão do tempo de forma diária.

Isso porque os modelos meteorológicos estão em constante atualização, à medida que novas informações são incorporadas.

“Seguiremos monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário”, conclui.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

