Com o mês de dezembro avançando para o seu 18º dia, cresce entre muitos moradores a atenção voltada ao período de fim de ano, dinâmica que também se aplica a Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Para muitos, esse intervalo coincide com férias; para outros, mesmo sem a interrupção das atividades profissionais, trata-se de um período tradicionalmente associado a deslocamentos, encontros familiares e maior circulação ao ar livre.

Diante desse cenário, amplia-se de forma natural a expectativa em torno das condições do tempo previstas ao longo da semana do Natal.

As projeções meteorológicas, contudo, indicam um quadro que exige atenção.

Semana do Natal em Brusque

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o período compreendido entre os dias 21 e 26 de dezembro tende a ser marcado por instabilidade frequente em Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo o profissional, os modelos indicam precipitações distribuídas ao longo de todos os dias desse intervalo, sem caracterizar um padrão contínuo, mas com possibilidade de registros diários.

Conforme explica Puchalski, o padrão atmosférico esperado aponta para a alternância entre momentos de instabilidade e períodos de melhoria temporária, com eventuais aberturas de sol.

Ainda assim, a tendência predominante é de um tempo sujeito a variações rápidas, condição que pode interferir, sobretudo, em atividades de lazer de média e longa duração.

Brusque sob monitoramento

Nesse sentido, a fonte reforça que as informações apresentadas têm como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Por esse motivo, devem ser consideradas preliminares, pois se referem a uma projeção mais avançada.

O meteorologista ressalta que os principais modelos já vêm apontando, de forma consistente, para esse padrão de instabilidade, o que amplia o grau de confiança do cenário projetado.

Considerações finais

Por fim, Puchalski destaca que, mesmo diante dessa sinalização, o acompanhamento diário permanece fundamental, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes constantes à medida que novas informações são incorporadas às simulações.

O profissional afirma que seguirá monitorando as condições atmosféricas e trazendo atualizações sempre que necessário, com o objetivo de manter a população devidamente informada.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

