Após um início de semana escaldante, com temperaturas na segunda-feira, 17, alcançando a marca de 38°C e sensação de abafamento disparando a impressionantes 56°C, Brusque finalmente irá experimentar um alívio do calor nesta terça-feira, 18.

Com a atuação de condições atmosféricas menos agressivas à vista, os termômetros prometem, então, picos abaixo dos 30°C no decorrer do dia.

Ainda que o abafamento deva persistir, agora tende a ser de forma mais moderada.

Menos calor sob chuva à vista

Contudo, essa breve trégua no calor intenso dará lugar a um novo fator meteorológico que merece atenção, sob a possibilidade de volumes significativos voltando a ser projetados.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, esta terça-feira em Brusque e região será caracterizada por uma predominância de nuvens, o que tende a reduzir consideravelmente as aberturas de sol mais prolongadas.

Esse cenário irá contribuir para manter as temperaturas dentro de um patamar menos agressivo, evitando que os termômetros voltem a registrar marcas excessivas.

No entanto, o especialista alerta para o aumento do potencial de instabilidade atmosférica, favorecendo precipitações a qualquer momento do dia.

Risco de chuva volumosa

Sendo assim, o risco de chuvas volumosas cresce, podendo resultar em acumulados expressivos, a considerar o somatório até na quarta-feira, 19.

O profissional destaca que, apesar da previsão indicar um padrão de precipitações intensas, os impactos podem, então, ser desiguais.

Em termos práticos, algumas áreas estão sujeitas a registrar chuva forte e outras próximas podem ser pouco afetadas, uma característica típica do verão.

Puchalski também ressalta que essa condição de instabilidade pode trazer transtornos, como pontos de alagamento e até a possibilidade de temporais isolados.

Calor diminui

Com esse cenário meteorológico traçado, Brusque deve se preparar para dois dias de nebulosidade mais acentuada, temperaturas menos impactantes e uma atmosfera propícia a pancadas de chuva expressivas.

O especialista reforça que os índices pluviométricos esperados não afetarão de maneira homogênea todo o Vale do Itajaí-Mirim, mas o risco de episódios de chuva forte persiste, tornando essencial o acompanhamento das atualizações meteorológicas.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta terça-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

