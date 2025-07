A passagem de uma frente fria por Brusque na noite de quinta-feira, 17, trouxe pouca atividade em termos de precipitação, limitando-se ao aumento da nebulosidade.

No entanto, sua retaguarda foi responsável por conduzir uma nova massa de ar frio à região, reconfigurando o cenário térmico e marcando o retorno do clima de inverno.

Frio de volta a Brusque

As condições atmosféricas, previstas para esta sexta-feira, 18, devem ditar o tom do fim de semana em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com tempo seco, temperaturas mais baixas ao amanhecer e máximas amenas à tarde.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o resfriamento já perceptível nas primeiras horas desta sexta-feira — com registros próximos de até 7°C em Brusque — tende a se manter nos próximos dias.

Sua previsão indica que, tanto no sábado, 19, quanto no domingo, 20, as mínimas devem oscilar entre 6°C e 10°C na cidade brusquense.

Embora os termômetros não apontem para um frio tão rigoroso quanto o registrado na primeira semana de julho, o retorno das madrugadas geladas tende a reforçar a presença do inverno na região, explica o meteorologista.

Em cidades de maior altitude, inclusive, as temperaturas podem cair ainda mais, com marcas abaixo dos 5°C durante as madrugadas, conforme acrescenta Puchalski.

Frio seco em Brusque

No que diz respeito às condições do tempo, o meteorologista destaca que a estabilidade climática deve predominar durante todo o fim de semana na região de Brusque.

Diante disso, a expectativa do profissional sinaliza o predomínio de sol e, portanto, ausência de chuva, criando um cenário ideal para quem planeja aproveitar o fim de semana ao ar livre em Brusque e região.

Monitoramento

Puchalski ressalta a importância de acompanhar os boletins meteorológicos com frequência, uma vez que os modelos utilizados para as previsões passam por atualizações constantes, à medida que novos dados são incorporados.

Ele reforça que continuará monitorando o cenário e trará informações sempre que houver necessidade de revisão nas projeções.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta sexta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 2

