Registramos com pesar os falecimentos de:

JOÃO MARIA PEDROSO DE MORAIS, 58

Faleceu em via pública. Residia no Steffen. Teve o sepultamento realizado no cemitério Parque da Saudade. Deixa sete filhos e dez netos.

ADILIA TAVARES ZAMPROGNIO, 90

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Teve o sepultamento realizado em São Lourenço do Oeste. Viúva e deixa cinco filhos.

MARIA SOARES DOS SANTOS, 91

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Azambuja. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Viúva, deixa quatro, um neto e um bisneto.