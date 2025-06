Os moradores de Brusque e região devem encontrar tempo estável nesta quarta-feira, 18, dia que antecede as celebrações de Corpus Christi.

Conforme avaliação do especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, a previsão indica ausência de precipitação durante o período diurno.

Contudo, existe possibilidade de algum evento isolado de chuva à noite, embora com baixa probabilidade.

Ainda que o tempo firme favoreça a realização de atividades externas, o especialista observa que a nebulosidade tende a se manter presente ao longo do período.

Por esse motivo, o sol até pode aparecer em determinados momentos, mas não deve predominar, já que as nuvens devem marcar presença de forma constante.

Brusque no feriado

A partir de quinta-feira, 19, o comportamento da atmosfera começa então a apresentar sinais de mudança em Brusque e região, antecipa Coutinho.

Durante o turno da manhã, o tempo ainda tende a se manter relativamente estável, o que deve favorecer a confecção dos tradicionais tapetes de Corpus Christi, costumeiramente realizados nas primeiras horas do dia.

Ainda assim, o especialista recomenda cautela, uma vez que a condição não será de tempo totalmente firme.

Com o avanço das horas, sobretudo a partir da tarde, cresce a possibilidade de registros pontuais de instabilidade, os quais podem se prolongar até a noite.

Diante disso, embora o início do dia apresente melhores condições, a ocorrência de chuva não está totalmente descartada e, portanto, diante de baixo risco, explica o especialista.

Por esse motivo, a vigilância deve se manter por parte dos envolvidos nas atividades externas, relacionadas às celebrações de Corpus Christi.

Brusque na sexta-feira

Na sequência, a previsão aponta a continuidade do tempo instável ao longo da sexta-feira, 20, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo Coutinho, a atuação de um sistema de baixa pressão sinaliza favorecer a formação de pancadas de chuva ocasionais, o que exige acompanhamento constante da evolução dos modelos.

Região de Brusque e as temperaturas

Em relação às temperaturas, o especialista antecipa pouca variação em comparação aos últimos dias desta semana em Brusque e região.

Assim, as madrugadas seguem entre amenas e frias. Durante as tardes, os termômetros devem oscilar entre 22°C e 25°C, dependendo da quantidade de nuvens e da presença do sol.

Monitoramento

Por fim, Coutinho reforça que as projeções ainda estão sujeitas a alterações, já que os modelos são atualizados com frequência.

Por esse motivo, ele recomenda acompanhar diariamente os boletins meteorológicos, especialmente em períodos com variação no padrão atmosférico.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

