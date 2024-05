As chuvas que começaram a cair de forma mais constante e abrangente sobre Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí a partir da noite de sexta-feira, 17, estão acumulando volumes significativos na região.

A soma parcial deste atual evento, então observada até as primeiras horas da manhã deste sábado, 18, já se aproxima de 90 mm em alguns locais monitorados pela rede Groh Estações. A previsão aponta mais chuva.

*Confira a apuração completa dos volumes de chuvas mais adiante

Chuvas demandam atenção

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as precipitações devem continuar, com intervalos de melhoria ao longo do dia e podem se estender até parte do domingo, 19.

Esta situação demanda atenção, visto que, problemas decorrentes das chuvas podem vir a ocorrer, conforme a análise de Coutinho.

“Alertamos para a possibilidade de transtornos causados pelas chuvas, que devem persistir até parte do domingo em Brusque e região”, explica.

“Diante desta expectativa climática adversa, não descartamos o risco de alagamentos pontuais e deslizamentos de terra”.

“Adicionalmente, existe a possibilidade de o rio Itajaí-Mirim sair da calha, caso as projeções se confirmem”, acrescenta o especialista.

Frio constante

Coutinho, ainda dentro de sua análise, recomenda aos moradores de Brusque e região que, além dos guarda-chuvas, mantenham os casacos à mão.

Isso então se justifica pela sensação de frio, devendo fazer-se presente de forma constante tanto neste sábado quanto no domingo.

Dessa forma, as expectativas indicam temperaturas máximas não ultrapassando os 16 a 18°C durante a tarde. Coutinho antecipa, portanto, um clima característico de inverno.

Chuvas em números após anúncios

Chuvas em números

A tabela abaixo apresenta os registros parciais deste evento chuvoso, com dados coletados a partir da tarde de sexta-feira até o amanhecer deste sábado.

Acompanhe a quantidade de chuva registrada, até então, em cada local descrito no anexo.

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

