A previsão meteorológica para este domingo, 18, em Brusque, segue trazendo informações positivas aos moradores que pretendem aproveitar o restante do fim de semana ao ar livre.

Segundo a meteorologista Tatiane Martins, o cenário à vista sinaliza uma situação favorável, com ausência de chuva e a presença do sol, ainda que este apareça entre variação de nuvens.

Ao longo do período, o tempo deve se manter estável, o que garante boas condições para passeios, práticas esportivas e demais atividades externas, explica a especialista.

Embora o céu venha apresentar nebulosidade ocasional, não há indicativos de instabilidade, o que reforça a tendência de estabilidade atmosférica.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Martins destaca que o padrão outonal continua influenciando o comportamento térmico na região brusquense.

A expectativa, pois, é de uma elevação moderada nos picos durante a tarde, com máximas oscilando entre 26 °C e 29 °C.

Assim, o ambiente deverá permanecer relativamente confortável, sem extremos que comprometam o bem-estar.

Mudanças à vista em Brusque

O panorama, no entanto, pode começar a se modificar a partir da noite de terça-feira, 20.

Conforme aponta Martins, há indicativos do avanço de uma frente fria pelo Vale do Itajaí-Mirim, o que poderá marcar o retorno das precipitações já na quarta-feira, 21.

Com isso, a segunda metade da semana tende a ser mais úmida e marcada então por uma queda na sensação térmica.

Apesar dessas projeções, a meteorologista ressalta que se trata de uma tendência que ainda exige monitoramento constante.

“Os modelos climáticos, sujeitos a atualizações frequentes, podem então apresentar alterações à medida que novas informações são processadas”, sublinha a profissional.

Antes disso, porém, Brusque deve desfrutar de uma jornada dominical com tempo firme e temperaturas agradáveis — um convite à convivência ao ar livre e ao aproveitamento das horas de lazer.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como esta manhã de domingo despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

