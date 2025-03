Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta terça-feira, 18, podem contar com tempo predominantemente seco, especialmente durante a manhã e parte da tarde.

Contudo, à medida que o dia avança, a previsão exige vigilância, pois há possibilidade de chuvas isoladas, sobretudo a partir do meio da tarde em direção à noite.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, instabilidades devem se formar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo assim precipitações pontuais.

No entanto, nem todas as áreas serão atingidas, devido à distribuição irregular da chuva, explica o profissional.

Enquanto alguns locais tendem a registrar aumento de umidade, outros próximos podem ter apenas variação de nebulosidade, encerrando o dia sem qualquer precipitação.

O tempo e as temperaturas

Em relação às temperaturas, Scheuer aponta que os termômetros devem seguir um padrão típico de outono, com aquecimento discreto à tarde.

Os picos podem chegar a 30°C em alguns pontos, mas, no geral, devem oscilar entre 26°C e 28°C, incluindo Brusque.

Assim, a terça-feira promete ser aproveitável, embora seja importante estar atento às mudanças no tempo, especialmente a partir da tarde.

O tempo na semana

Para o restante da semana, as projeções de Scheuer indicam um baixo risco de chuva entre quarta-feira, 19, e domingo, 23, sinalizando um predomínio maior do tempo seco na região brusquense.

As madrugadas prometem ser amenas, com temperaturas podendo até cair abaixo dos 15°C, enquanto as tardes terão aquecimento moderado, sem extremos de calor, ainda que os valores possam se aproximar dos 30°C.

O meteorologista reforça que a previsão está sujeita a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

Portanto, ele recomenda o acompanhamento diário das atualizações, garantindo, assim, informações sempre precisas e atualizadas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também leva em conta os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, destacando apenas chuviscos esparsos, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta terça-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

