A previsão do tempo direcionada para Brusque nesta terça-feira indica um cenário marcado pela instabilidade, com chuva ocorrendo a qualquer momento e, por consequência, afetando as atividades externas.

No entanto, as expectativas já apontam mudança no padrão atmosférico, com o sol previsto para voltar a predominar a partir de quarta-feira, 19.

A tendência é de que essa condição de estabilidade se mantenha até pelo menos o sábado, 22.

O boletim completo emitido pela Climaterra, com os detalhes da projeção para a sequência da semana, sob a análise do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, está disponível logo após o banner.

Brusque nesta terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim destacando a instabilidade prevista para esta terça-feira em Brusque e região.

Ressaltamos, portanto, atenção aos moradores com atividades externas programadas, pois o dia tende a ser desfavorável.

Embora não configure chuva ininterrupta, a maior parte das horas deve permanecer sujeita a precipitação. Nesse contexto, aconselhamos vigilância a todos que planejam compromissos ao ar livre.

Sobretudo, chamamos atenção às temperaturas, que prometem pouca elevação para a época do ano.

Assim, os termômetros devem oscilar em torno dos 20°C, sinalizando um dia relativamente ameno diante do avanço da primavera rumo ao clima de verão.

Brusque até sábado

Dito isso, ao avançarmos para a sequência da semana, prevemos mudança no padrão atmosférico em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Em termos práticos, o sol tende a retornar já na quarta-feira em Brusque e arredores, com tempo seco que promete se estender até pelo menos parte do sábado.

Ademais, quem tem compromissos ao ar livre encontra boas notícias à vista após esta terça-feira.

Madrugadas amenas em Brusque

Por ora, destacamos o comportamento das temperaturas nas madrugadas.

Os valores indicam cenário noturno relativamente ameno para o período, com mínimas abaixo de 15°C em diversas cidades do Vale do Itajaí Mirim, não descartando marcas próximas de 10°C em áreas mais altas, a exemplo de Vidal Ramos.

Em Brusque e arredores, as mínimas devem então oscilar entre 13°C e 18°C.

Por fim, as tardes sinalizam discreto aquecimento, ainda aquém do esperado para a transição ao verão.

As máximas tendem a permanecer abaixo de 30°C, até no sábado; caso essa marca seja alcançada, deve ocorrer de forma pontual e restrita a poucas áreas monitoradas.

Considerações finais

Concluímos este boletim ressaltando que todas as projeções apresentadas têm por base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos disponíveis.

Sabemos que toda previsão está sujeita a ajustes conforme novos dados são incorporados aos sistemas de análise.

Seguiremos, pois, monitorando a evolução das condições atmosféricas e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, de modo a manter a população bem informada.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

