A previsão do tempo direcionada para Brusque nesta terça-feira indica um cenário marcado pela instabilidade, com chuva ocorrendo a qualquer momento e, por consequência, afetando as atividades externas.

No entanto, as expectativas já apontam mudança no padrão atmosférico, com o sol previsto para voltar a predominar a partir de quarta-feira, 19.

A tendência é de que essa condição de estabilidade se mantenha até pelo menos o sábado, 22.

O boletim completo emitido pela Climaterra, com os detalhes da projeção para a sequência da semana, sob a análise do especialista do órgão Ronaldo Coutinho, está disponível logo após o banner.

Brusque nesta terça-feira

*Boletim: Climaterra >>

Começamos este boletim destacando a instabilidade prevista para esta terça-feira em Brusque e região.

Ressaltamos, portanto, atenção aos moradores com atividades externas programadas, pois o dia tende a ser desfavorável.

Embora não configure chuva ininterrupta, a maior parte das horas deve permanecer sujeita a precipitação. Nesse contexto, aconselhamos vigilância a todos que planejam compromissos ao ar livre.

Sobretudo, chamamos atenção às temperaturas, que prometem pouca elevação para a época do ano.

Assim, os termômetros devem oscilar em torno dos 20°C, sinalizando um dia relativamente ameno diante do avanço da primavera rumo ao clima de verão.

brusque
Imagem então mostra como Brusque começou a manhã desta terça-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque até sábado

Dito isso, ao avançarmos para a sequência da semana, prevemos mudança no padrão atmosférico em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Em termos práticos, o sol tende a retornar já na quarta-feira em Brusque e arredores, com tempo seco que promete se estender até pelo menos parte do sábado.

Ademais, quem tem compromissos ao ar livre encontra boas notícias à vista após esta terça-feira.

brusque
O céu de Brusque, então fotografado nas primeiras horas da manhã desta terça-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Madrugadas amenas em Brusque

Por ora, destacamos o comportamento das temperaturas nas madrugadas.

Os valores indicam cenário noturno relativamente ameno para o período, com mínimas abaixo de 15°C em diversas cidades do Vale do Itajaí Mirim, não descartando marcas próximas de 10°C em áreas mais altas, a exemplo de Vidal Ramos.

Em Brusque e arredores, as mínimas devem então oscilar entre 13°C e 18°C.

Por fim, as tardes sinalizam discreto aquecimento, ainda aquém do esperado para a transição ao verão.

As máximas tendem a permanecer abaixo de 30°C, até no sábado; caso essa marca seja alcançada, deve ocorrer de forma pontual e restrita a poucas áreas monitoradas.

brusque
Brusque fotografada no anoitecer de segunda-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Considerações finais

Concluímos este boletim ressaltando que todas as projeções apresentadas têm por base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos disponíveis.

Sabemos que toda previsão está sujeita a ajustes conforme novos dados são incorporados aos sistemas de análise.

Seguiremos, pois, monitorando a evolução das condições atmosféricas e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, de modo a manter a população bem informada.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta terça-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

