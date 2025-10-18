O vento ganha destaque na previsão para este sábado, 18, em Brusque. Enquanto isso, a chuva, inicialmente esperada com volumes expressivos, ficou aquém do esperado, apresentando-se com fraca intensidade entre a noite de sexta-feira, 17, e avançando de forma pontual pela madrugada seguinte.

Segundo a Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o sistema responsável pela instabilidade está associado à passagem de uma frente fria.

Por esse motivo, o tempo ainda deve se manter instável durante a manhã deste sábado em todo o Vale do Itajaí-Mirim. A expectativa do órgão, inclusive, não descarta a possibilidade de novas precipitações pontuais e isoladas.

Com o avanço de uma massa de ar frio e seco, entretanto, a tendência é de redução progressiva das nuvens, permitindo períodos de melhora, especialmente a partir da tarde, segundo projeção da Climaterra.

Intensificação do vento

Nesse contexto, o vento passa a ser o principal destaque da previsão para este sábado. De acordo com Coutinho, há expectativa de rajadas podendo superar os 50 km/h com o avanço da tarde em direção à noite, à medida que a frente fria se afasta da região.

O especialista alerta para a necessidade de atenção em Brusque e arredores, especialmente em áreas externas mais vulneráveis à ação do vento. “Transtornos não podem ser descartados”, ressalta.

Vento diminui no domingo

Ao projetar o cenário para o domingo, 19, Coutinho sinaliza uma mudança mais consistente no padrão climático, com a diminuição do vento e o retorno do sol em Brusque e região.

Ainda conforme a Climaterra, as temperaturas do amanhecer devem se aproximar dos 10°C, exigindo vestimentas mais reforçadas de quem precisar sair cedo de casa.

Mesmo com a presença do sol, as máximas da tarde não devem ultrapassar os 22 a 23°C, mantendo um clima relativamente ameno, a considerar a primavera em vigor.

Frio noturno persiste

Além disso, os efeitos dessa massa de ar frio tendem a se prolongar até a madrugada de segunda-feira, 20, quando as mínimas novamente devem registrar valores próximos de 10°C no Vale do Itajaí-Mirim.

Durante o período da tarde, a máxima prevista não indica ir muito além de 22 a 23°C, sob condições de tempo seco e predomínio de sol, segundo reforça a Climaterra.

Desse modo, o início da próxima semana tende a ser marcado pela estabilidade atmosférica, mantendo o padrão de temperaturas observado no domingo e consolidando um cenário de tempo firme em Brusque e região.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

