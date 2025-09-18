Brusque avança pela segunda quinzena de setembro sob a influência de um padrão térmico de transição, marcado por temperaturas agradáveis e condições atmosféricas predominantemente estáveis.

Com efeito, esse cenário, que sucede o inverno mais rigoroso registrado desde 2016, vem indicando o enfraquecimento gradual do frio que predominou na temporada de 2025.

No entanto, a configuração climática tende a se modificar no fim de semana, diante da aproximação de uma frente fria que promete alterar o comportamento do tempo na região, conforme antecipa o meteorologista Piter Scheuer.

Brusque antes da mudança

Porém, antes da virada atmosférica à vista, esta quinta-feira, 18, deve manter o tempo seco e temperaturas diurnas entre 24 °C e 27 °C, criando condições favoráveis para atividades ao ar livre, segundo Scheuer.

A sexta-feira, 19, por sua vez, sinaliza continuidade nesse padrão, com predomínio de sol e ausência de precipitações na maior parte do período, explica o especialista.

Brusque sob aquecimento

Na sequência, conforme projeta Scheuer, o sábado, 20, desponta como o dia de maior aquecimento da semana.

Por conseguinte, Brusque poderá alcançar a marca de 30 °C, em uma elevação térmica típica das horas que antecedem a chegada de uma nova frente fria.

O especialista reforça, pois, que esse aquecimento constitui um indicativo da mudança atmosférica prevista, sinalizando também o aumento do risco de trovoadas, à medida que se aproxima o período noturno.

Ação da frente fria

Já no domingo, 21, o tempo muda de maneira mais abrangente; nesse contexto, o céu tende a permanecer encoberto, e a chuva pode ocorrer a qualquer momento.

De acordo com Scheuer, caso o sol venha a se manifestar, será de forma pontual, sobretudo nas primeiras horas do dia, antes que a nebulosidade se intensifique.

Ele observa ainda a possibilidade de volumes localmente significativos, diante da instabilidade podendo se prolongar até a segunda-feira, 22, em toda a região brusquense.

Frio noturno em Brusque

Posteriormente, a retaguarda da frente fria sinaliza trazer consigo uma nova massa de ar polar, indicando devolver o padrão de madrugadas invernais ao Vale do Itajaí-Mirim.

Entre terça-feira, 23, e quinta-feira, 25, Brusque pode então novamente registrar mínimas abaixo de 10 °C, projeta o profissional.

Monitoramento

Por fim, Scheuer ressalta que esta projeção tem como base as mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos, os quais podem sofrer ajustes conforme novas informações forem incorporadas.

Por isso, ele recomenda acompanhar a previsão do tempo de forma diária, como forma de evitar contratempos e manter-se bem informado.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

A edição desta quinta-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

