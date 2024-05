18º Batalhão de Brusque realiza evento comemorativo em alusão aos 15 anos da corporação

O 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque completou 15 anos nesta quarta-feira, 29. Para celebrar, a instituição realizou uma solenidade em alusão à data durante a manhã.

O evento reuniu os prefeitos de Brusque, André Vechi; Botuverá, Alcir Merizio; e Guabiruba, Valmir Zirke. A solenidade também contou com a presença do tenente-coronel Heintje Heerdt, ex-comandante do 18º BPM.

Também esteve presente o presidente da Câmara de Vereadores de Brusque, Jean Dalmolin, a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz, a secretária de Educação de Brusque, Franciele Mayer.

Foram homenageados diversos policiais militares da corporação que se destacaram pelos serviços prestados. Após isso, medalhas do corpo de tropa foram entregues, assim como a medalha comemorativa do 18º BPM.

No evento ainda foi anunciado o repasse de três viaturas que, juntas, somam mais de R$ 400 mil. O repasse ocorreu por meio de um convênio com a Prefeitura de Brusque.

Posteriormente, personalidades receberam a challenge coin, uma moeda especial, em agradecimento aos serviços prestados juntos ao 18º BPM. Logo, militares e convidados também foram premiados com a medalha comemorativa do batalhão e com a medalha de corpo de tropa.

Durante o evento, foi destacado o trabalho realizado pela PM e o fato de Brusque estar entre as cidades mais seguras do Brasil.

Ao final, o prefeito André Vechi mencionou que trata-se de um dia festivo. Mas também reforçou que, mesmo com o bom trabalho realizado, o município precisa de um aumento no efetivo policial.

O tenente-coronel Pedro Machado também agradeceu a presença das autoridades, familiares e empresários que compareceram no evento. O comandante também reforçou que possui enorme felicidade em estar à frente do 18º Batalhão de Polícia Militar.

