O fim de semana prolongado de Páscoa, que se estende até o feriado de Tiradentes na próxima segunda-feira, 21, será marcado por mudanças no tempo em Brusque e região.

A transição tende a começar já neste Sábado de Aleluia, com a aproximação de uma frente fria ao longo do dia.

Brusque no Sábado de Aleluia

De acordo com a previsão do meteorologista Leandro Puchalski, o período da manhã deve concentrar as melhores condições para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

À medida que a tarde se aproxima, o avanço do sistema frontal sinaliza aumentar a possibilidade de chuva, com risco eventual de trovoadas.

Embora haja tendência de instabilidade, os volumes de precipitação devem ser irregulares, explica o especialista.

Em outras palavras, algumas áreas podem registrar pancadas mais intensas, enquanto locais próximos ficam sujeitos a terminar o dia apenas sob aumento de nuvens.

Por isso, a recomendação é de vigilância redobrada a partir do início da tarde, especialmente para quem estiver em deslocamento ou planejar eventos externos em Brusque e arredores.

Temperaturas declinam

Além da chuva, a frente fria deve introduzir uma massa de ar mais frio, influenciando nas temperaturas durante as noites e madrugadas dos próximos dias, sublinha Puchalski.

A expectativa do profissional sugere mínimas noturnas abaixo dos 15 °C em Brusque entre o domingo de Páscoa e a segunda-feira.

Além disso, os valores podem ser ainda mais baixos em municípios de maior altitude do Vale do Itajaí-Mirim, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, onde não se descarta a possibilidade de marcas inferiores a 10 °C.

Brusque até segunda-feira

Conforme a projeção de Puchalski, o domingo e a segunda-feira devem voltar a apresentar um cenário mais estável em Brusque e região.

No entanto, o cenário indica uma maior presença de nuvens, devido à umidade vinda do oceano, podendo assim limitar períodos mais prolongados de sol.

De maneira pontual, existe a probabilidade de alguma ocorrência isolada de garoa.

Ainda assim, a tendência apontada pelo especialista é de tempo relativamente favorável para quem pretende aproveitar o período restante de descanso em Brusque e região.

As temperaturas, por sua vez, devem se manter amenas durante o dia, com máximas previstas entre 22 °C e 24 °C, tanto no domingo quanto na segunda-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento

Por fim, o meteorologista reforça a importância de acompanhar os boletins atualizados, já que as condições atmosféricas podem sofrer alterações, à medida que novos dados são inseridos nos modelos de previsão.

Ele também garante que seguirá atento ao comportamento do tempo, trazendo novas informações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim com a exibição das fotografias gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

