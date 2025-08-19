Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas nesta terça-feira, 19 — especialmente aquelas de média ou longa duração — devem redobrar a atenção, pois a previsão do tempo não garante estabilidade plena ao longo do dia.

Nesse cenário, a umidade marítima surge como protagonista ao influenciar diretamente as condições atmosféricas sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, esse fator tende a favorecer a formação de nuvens, prometendo avançar da faixa litorânea para o interior.

Essa nebulosidade, segundo ele, pode provocar momentos sob a presença de chuva, sem horário definido para ocorrer.

Sol aparece em Brusque?

Segundo Puchalski, a presença das nuvens também sinaliza limitar períodos mais prolongados de sol.

Com efeito, as aberturas podem até ocorrer em alguns momentos, mas de forma breve, impedindo assim um maior aquecimento.

Como consequência, as temperaturas da tarde devem ficar relativamente amenas.

Conforme o boletim emitido pelo especialista, as máximas tendem a oscilar entre 21°C e 23°C, sem sinais de aquecimento expressivo, portanto.

Chegada da frente fria a Brusque

O especialista acrescenta que, entre o fim da noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira, 20, uma frente fria deve atravessar Santa Catarina.

Em Brusque, os reflexos desse sistema devem ser percebidos principalmente até o período da manhã seguinte, quando há possibilidade de chuva mais abrangente.

Apesar disso, a tendência é de que os volumes não sejam significativos, podendo variar entre precipitações leves e apenas aumento da nebulosidade, explica Puchalski.

Brusque na quarta-feira

Com o afastamento da frente fria ao longo da quarta-feira, há expectativa de retorno do sol, especialmente à tarde, conforme aponta a nota emitida.

Tal condição deve favorecer uma elevação mais consistente da temperatura, com máximas que podem se aproximar dos 25°C, proporcionando uma condição climática mais agradável para a região brusquense.

Monitoramento constante

Puchalski ainda ressalta a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão.

Isso porque, segundo ele, os modelos meteorológicos passam por ajustes frequentes à medida que novas informações são incorporadas.

Como resultado, esses ajustes podem alterar detalhes do cenário previsto, tornando essencial o acompanhamento constante das iminentes mudanças.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

2. Ex-alunos da Fundação Educacional de Brusque então celebram 34 anos de diplomação

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta terça-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK