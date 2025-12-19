Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para o fim de semana, podem se preparar diante de uma previsão que indica tempo predominantemente estável.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o sol deve marcar presença entre esta sexta-feira, 19, e o domingo, 21, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e o risco de chuva

Com efeito, o especialista destaca que a permanência do sol não significa ausência completa de instabilidade.

Nesse contexto, o aquecimento previsto nos termômetros, indicando alcançar valores próximos ou até acima de 30°C, pode favorecer a ocorrência de pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas, sobretudo no período da tarde ou à noite.

De modo geral, a previsão indica a manutenção de condições típicas do verão, com temperaturas elevadas durante o dia e momentos de tempo estável.

Por consequência, quem já está em férias de fim de ano tende a encontrar um cenário favorável para passeios, deslocamentos e demais atividades ao ar livre, ainda que seja preciso considerar a possibilidade de eventos pontuais de instabilidade.

Brusque sob monitoramento

Por fim, Scheuer ressalta que as informações divulgadas têm como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Segundo ele, tais projeções estão sujeitas a ajustes constantes à medida que novos dados são incorporados.

O profissional reforça que seguirá monitorando o comportamento da atmosfera e divulgará novas atualizações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

