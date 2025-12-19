Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para o fim de semana, podem se preparar diante de uma previsão que indica tempo predominantemente estável.

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o sol deve marcar presença entre esta sexta-feira, 19, e o domingo, 21, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque e o risco de chuva

Com efeito, o especialista destaca que a permanência do sol não significa ausência completa de instabilidade.

Nesse contexto, o aquecimento previsto nos termômetros, indicando alcançar valores próximos ou até acima de 30°C, pode favorecer a ocorrência de pancadas isoladas acompanhadas de trovoadas, sobretudo no período da tarde ou à noite.

De modo geral, a previsão indica a manutenção de condições típicas do verão, com temperaturas elevadas durante o dia e momentos de tempo estável.

Por consequência, quem já está em férias de fim de ano tende a encontrar um cenário favorável para passeios, deslocamentos e demais atividades ao ar livre, ainda que seja preciso considerar a possibilidade de eventos pontuais de instabilidade.

brusque
Imagem mostra Brusque então começando a manhã desta sexta-feira/Foto: Ciro Groh/O Município

Brusque sob monitoramento

Por fim, Scheuer ressalta que as informações divulgadas têm como base as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Segundo ele, tais projeções estão sujeitas a ajustes constantes à medida que novos dados são incorporados.

O profissional reforça que seguirá monitorando o comportamento da atmosfera e divulgará novas atualizações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

