Registramos com pesar os falecimentos de:

RENI PRUNER, 74

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Brusque. O sepultamento será realizado na quinta-feira, 20, às 9h, no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, dois filhos e três netos.

ARLINDO POLI, 73

Faleceu em via pública. Residia no Santa Terezinha. O sepultamento será realizado na quinta-feira, 20, às 16h, no cemitério do bairro. Deixa esposa, um filho e dois netos.