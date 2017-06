Registramos com pesar os falecimentos de:

ANDRINO FRANCISCO DA SILVA, 84

Faleceu em sua residência no Águas Claras. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa familiares e amigos consternados.

HELENA PAZA DE SOUZA, 89

Faleceu na Casa de Repouso Dilony, onde residia. Teve o sepultamento realizado no Parque da Saudade. Deixa familiares e amigos consternados.