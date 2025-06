O sistema de chuva, que provocou enchentes em parte do Rio Grande do Sul ao longo da primeira metade da semana, avança, de forma mais branda, por Santa Catarina nesta quinta-feira, 19, feriado de Corpus Christi.

A tendência, segundo a previsão, é que a região de Brusque seja atingida com menor intensidade.

Início de manhã sem chuva

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, as primeiras horas da manhã desta quinta-feira devem ser marcadas por tempo mais firme, sob baixo risco de chuva em Brusque e região.

Esse cenário tende a favorecer a realização de eventos externos alusivos à data, como a confecção dos tradicionais tapetes nas ruas, organizados por comunidades ligadas à fé católica.

Ainda assim, o especialista recomenda vigilância para o restante do dia, quando o tempo tende a mudar gradualmente.

Risco de chuva aumenta

Ainda que o sistema tenha perdido força, Puchalski não descarta a ocorrência de instabilidade ao longo do dia, especialmente no decorrer da manhã em direção à tarde.

Apesar de o sol poder aparecer em alguns momentos, ele deve alternar com muitas nuvens, antecipa o profissional.

Existe, inclusive, a possibilidade de pancadas de chuva pontualmente mais intensas, embora sem previsão de volumes significativos para a região brusquense.

A chuva da sexta-feira

A previsão de Puchalski para o Vale do Itajaí Mirim na sexta-feira, 20, sinaliza um padrão relativamente instável, embora não seja um dia totalmente desfavorável à práticas externas.

“Em alguns momentos, o sol pode aparecer, mas é importante ficar atento, pois a chuva pode ocorrer a qualquer hora, exigindo cautela para quem tem compromissos ao ar livre”, explica.

Temperaturas esperadas

Em relação às temperaturas, pois, o padrão observado durante a semana tende a se manter.

As tardes seguem agradáveis, com máximas entre 22°C e 25°C, enquanto as madrugadas continuam amenas a frias, variando entre 13°C e 20°C, dependendo da altitude de cada município da região.

Monitoramento

O meteorologista então reforça que as informações são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos.

Ele destaca a importância de acompanhar a previsão de forma contínua, já que os dados estão em constante atualização, conforme novas leituras e simulações são realizadas.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

