Os moradores de Brusque amanheceram neste domingo, 19, sob uma condição de enchente imposta pelo rio Itajaí-Mirim, ocasionada após as constantes chuvas que tiveram início na tarde de sexta-feira, 17.

Os acumulados pluviométricos registrados, levando em conta um período de 50 horas, já excedem os 200 mm em alguns locais monitorados.

Um exemplo disso vem de Vidal Ramos, onde este atual evento vem então somando 209,7 mm no Centro da cidade.

Chuvas diminuem

A madrugada deste domingo ainda registrou eventos de chuvas por toda a região de Brusque. No entanto, a intensidade diminuiu, sendo anotados apenas episódios de fraca intensidade.

Vale lembrar que essa tendência de recuo das precipitações também foi observada nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, o que não deixa de ser uma boa notícia.

Abaixo, você acompanha o levantamento completo dos volumes pluviométricos pontuados entre a tarde de sexta-feira e o amanhecer deste domingo.

O destaque fica por conta do bairro Centro, em Vidal Ramos, somando 209,7 mm. Confira os demais resultados.

Chuvas e o que diz a previsão

A boa notícia vem da previsão do tempo emitida pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, indicando uma melhora gradativa das condições climáticas em todo o Vale do Itajaí, principalmente a partir da tarde deste domingo.

Apesar de Coutinho ainda apontar risco de alguma precipitação no turno da manhã, a tendência é que seja de fraca intensidade, não tendo potencial suficiente para elevar ainda mais o nível do rio Itajaí-Mirim.

Rio Itajaí-Mirim

As últimas atualizações da Defesa Civil de Brusque indicam que o rio Itajaí-Mirim venha atingir um limite de 7,70 metros no início da manhã deste domingo.

Conforme o órgão, essa projeção é baseada no pico do rio, observado em Botuverá e Vidal Ramos.

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 6

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

