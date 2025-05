As condições atmosféricas, previstas para Brusque e região no início desta semana, devem seguir dentro de um padrão de tempo seco, favorecendo assim as atividades ao ar livre.

No entanto, mudanças estão no horizonte. A partir da noite de terça-feira, 20, a chegada de uma frente fria promete alterar o cenário climático, trazendo instabilidades mais frequentes na sequência dos dias.

Adicionalmente, a sensação térmica tende a diminuir gradualmente, impondo um padrão de frio úmido à vista, exigindo agasalhos em tempo integral e guarda-chuvas à mão.

Acompanhe, logo após a imagem, o boletim completo do meteorologista Leandro Puchalski, com a projeção detalhada do que está por vir.

Brusque no início da semana

Iniciamos este boletim destacando que a semana então começa sob a manutenção da influência de um padrão atmosférico ainda estável.

Esta segunda-feira, em especial, deve manter o tempo seco em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim, com temperaturas em moderada elevação.

Durante a tarde, não descartamos que os termômetros então se aproximem dos 30 °C em algumas cidades, sob uma sensação discreta de abafamento.

A terça-feira promete seguir nesse mesmo ritmo durante grande parte do dia, mantendo as condições predominantemente favoráveis às práticas externas.

No entanto, ao longo da noite, a expectativa aponta a chegada de uma frente fria, prometendo alterar o cenário meteorológico em Brusque e região.

Brusque na sequência da semana

Esse sistema frontal tende a marcar uma virada no tempo, trazendo consigo o retorno da chuva de forma mais frequente e uma mudança na sensação térmica na sequência da semana.

Embora a queda nos valores absolutos de temperatura não deva ser tão expressiva, o aumento da umidade e a presença de nebulosidade constante devem intensificar a percepção de frio.

Além disso, a menor presença do sol à vista e a possibilidade de precipitações mais frequentes tendem a marcar a necessidade do uso de agasalhos em tempo integral, além de exigir que guarda-chuvas estejam à mão para deslocamentos externos.

Com isso, os próximos dias — em especial a partir de quarta-feira — devem ser marcados por um padrão de tempo mais úmido e temperaturas mais baixas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse panorama, segundo as projeções mais recentes, tende a se manter até, pelo menos, a sexta-feira.

Seguimos, pois, acompanhando as atualizações dos modelos meteorológicos, e qualquer mudança relevante será informada prontamente.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, então realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Assim, a pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores. Arraste para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 7

