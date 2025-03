Um dia após o temporal, que causou transtornos em diversos pontos de Brusque, a previsão para esta quarta-feira, 19, e sequência da semana indica um padrão meteorológico estável.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, os moradores de todo o Vale do Itajaí-Mirim podem esperar um cenário atmosférico propício para atividades ao ar livre até, pelo menos, o sábado, 22.

Segundo o profissional, o sol sinaliza aparecer entre variações de nuvens, e o risco de chuva nesse intervalo à vista tende a ser mínimo.

Caso ocorram precipitações, elas serão pontuais e isoladas, restritas à madrugada, na forma de garoa, ou a eventuais pancadas passageiras no fim da tarde.

Ainda assim, a probabilidade de instabilidade é considerada muito baixa, explica Puchalski.

Brusque e as temperaturas

Outro aspecto a ser considerado como destaque são as temperaturas noturnas, que, segundo o especialista, chamam atenção

Na quinta-feira, 20, ao amanhecer, os termômetros podem marcar menos de 15°C em Brusque, enquanto regiões mais elevadas do Vale do Itajaí-Mirim devem registrar valores próximos dos 10°C.

Esse resfriamento noturno já reflete um padrão típico de outono, apesar de o calendário ainda apontar o final do verão.

Brusque sob tempo seco à vista

Diante desse cenário, os próximos dias prometem ser ideais para quem deseja aproveitar o clima ao ar livre, com tempo predominantemente seco e noites de temperaturas amenas a frias.

No entanto, é sempre recomendável acompanhar as atualizações meteorológicas, já que ajustes nas projeções podem ocorrer, conforme novos dados forem incorporados aos modelos.

O meteorologista seguirá monitorando a situação e trazendo informações sempre que necessário.

Brusque e região na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã desta quarta-feira começou em cada um dos lugares mencionados na legenda. Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

