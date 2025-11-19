Após Brusque registrar um início de semana chuvoso, a previsão agora começa a apontar mudanças no comportamento atmosférico a partir desta quarta-feira, 19.

Nesse contexto, as condições atmosféricas passam a favorecer períodos de sol e estabilidade em toda a região, com expectativa de tempo firme que deve se prolongar até pelo menos boa parte do próximo sábado, 22, no Vale do Itajaí-Mirim.

Um boletim técnico elaborado pelo meteorologista Leandro Puchalski, disponível na íntegra logo após o banner, detalha com precisão os cenários previstos para os próximos dias.

Brusque nesta quarta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As informações que apresentamos neste boletim começam trazendo boas notícias aos moradores de Brusque e região, que planejam atividades externas para esta quarta-feira.

Nesse contexto, destacamos que a previsão aponta o retorno da estabilidade atmosférica após o início de semana chuvoso.

Com efeito, o decorrer do dia deve transcorrer sob a presença do sol, que tende a prevalecer entre variações ocasionais de nuvens.

Ademais, o risco de chuva praticamente deixa de constar nas projeções para este período.

Brusque e as temperaturas

No que tange às temperaturas, antecipamos um comportamento típico da primavera.

Por ora, após uma madrugada relativamente fria para a época do ano, com registros abaixo dos 15°C em Brusque, a tarde deve apresentar discreto aquecimento.

Ainda que aquém do esperado para o período, os termômetros podem alcançar picos entre 27°C e 28°C em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Brusque até sábado

Sobretudo, ressaltamos que esse padrão de estabilidade deve se prolongar até pelo menos parte do próximo sábado.

Nesse dia, os modelos mais recentes indicam a aproximação de uma nova frente fria, com tendência de avançar entre o fim da tarde e o início da noite, trazendo novamente a possibilidade de chuva.

Até lá, entretanto, o restante da semana deve transcorrer sob tempo seco em Brusque e região.

Antecipamos, portanto, que serviços externos e atividades domésticas, como a secagem de roupas, terão condições favoráveis desde esta quarta-feira até boa parte do sábado.

Sem calor expressivo à vista

No que se refere às temperaturas, mantemos a projeção de comportamento primaveril. Em termos práticos, não há indicação de aquecimento expressivo: as máximas devem permanecer abaixo dos 30°C, podendo atingir essa marca apenas em áreas pontuais.

As madrugadas, por sua vez, tendem a seguir relativamente amenas, em consonância com o avanço da primavera e a proximidade do verão.

Monitoramento constante

Por fim, ressaltamos que toda previsão meteorológica está sujeita a ajustes, conforme novas atualizações são incorporadas aos modelos.

Continuaremos monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, com base nas mais recentes rodadas dos simuladores atmosféricos.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Brusque às vésperas do verão: Cascata da Santa então exibe paisagem vibrante

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 17

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 9

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK