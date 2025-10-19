Após a chuva registrada em Brusque na tarde de sábado, 18, o vento então passou a ganhar destaque, com rajadas fortes registradas em diferentes áreas do município no fim do dia.
Nesse contexto, a passagem desse sistema instável abriu caminho para o avanço de uma massa de ar frio, que provocou posterior queda nas temperaturas.
Com efeito, o amanhecer deste domingo, 19, apresentou uma condição térmica destoante para o período do ano, com temperatura mínima chegando a marcar 11,2°C no bairro Santa Luzia.
Por consequência, quem saiu cedo de casa recorreu aos agasalhos, diante de um cenário que, mesmo com o avanço da estação das flores, ainda não apresenta o aquecimento esperado.
Diante disso, a primavera, ao menos por ora, segue sem aquecer Brusque, mantendo o município sob temperaturas contidas para a época do ano.
*Confira a previsão completa após a imagem.
Brusque neste domingo
Para aqueles que têm atividades externas programadas, este domingo indica condições climáticas favoráveis.
Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o dia promete ser marcado pela presença do sol entre nuvens, contribuindo assim para a manutenção de um ambiente atmosférico estável.
Ademais, mesmo com as aberturas, as temperaturas da tarde não devem apresentar elevação significativa, oscilando entre 22°C e 23°C, explica o profissional.
Tal condição reforça o contraste entre o avanço da estação e as temperaturas contidas registradas atualmente na cidade.
Brusque no início da semana
A tendência, conforme destaca Puchalski, é de que o início da próxima semana mantenha esse padrão predominantemente de tempo seco em Brusque e região.
Tanto na segunda-feira, 20, quanto na terça-feira, 21, as madrugadas devem seguir com marcas próximas de 10°C, o que então representa uma continuidade do resfriamento noturno.
As tardes, por sua vez, também não sinalizam registrar aquecimento expressivo, permanecendo com máximas contidas, em torno de 23°C, ressalta Puchalski.
Em síntese, a sequência de dias com temperaturas moderadas e mínimas noturnas bem amenas em Brusque e região reforça o descompasso entre o calendário e o comportamento climático atual.
Brusque e região na madrugada
Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.
Cada fotografia então oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos.
Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
