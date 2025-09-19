Os moradores de Brusque devem se preparar para um fim de semana de transição climática, com temperaturas em elevação antecedendo a chegada de uma frente fria.

Conforme análise do meteorologista Leandro Puchalski, o tempo firme e os termômetros, inicialmente em ascensão, darão lugar a uma mudança no padrão atmosférico no decorrer do domingo, 21.

Brusque antes da frente fria.

Nesta sexta-feira, 19, o sol promete aparecer entre nuvens em Brusque e as temperaturas tendem a variar entre 25°C e 28°C, já sinalizando, portanto, uma discreta elevação térmica, aponta Puchalski.

Já no sábado, 20, o calor tende a se intensificar e os picos podem ultrapassar os 30°C. A condição favorável à chuva permanece baixa, explica.

Contudo, a mudança mais significativa na cidade deve acontecer no domingo, 21.

Brusque no domingo

Segundo Puchalski, o domingo sinaliza aumento gradual na cobertura de nuvens em Brusque, possivelmente ainda no turno da manhã.

Com o avanço das horas, o risco de chuva então se eleva, podendo ocorrer episódios mais intensos com trovoadas, especialmente no período da tarde.

Na segunda-feira, 22, o tempo deve seguir instável nas primeiras horas, conforme análise do meteorologista, com tendência de melhora progressiva ao longo do dia.

Frio noturno em Brusque

No entanto, a partir de terça-feira, 23, o avanço do ar frio deve consolidar a mudança, favorecendo o retorno das madrugadas frias, com mínimas que podem ficar abaixo de 10 °C em Brusque.

Além disso, a entrada dessa nova configuração atmosférica será responsável pelo retorno do tempo seco, encerrando gradualmente a instabilidade que predominou nos dias anteriores, ressalta o profissional.

Por fim, Puchalski sublinha que toda sua análise também se estende às demais áreas do Vale do Itajaí Mirim, que apresentam características climáticas semelhantes.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta sexta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas; deslize para o lado e confira.

