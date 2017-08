1ª Jornada Brusquense de Gestão em Saúde está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 1ª Jornada Brusquense de Gestão em Saúde. O evento deve reunir administradores de hospitais, diretores de corpos clínicos, médicos, enfermeiros, além de estudantes, contadores, advogados e outros profissionais que possuem relação com clientes da área médica. A jornada ocorre no dia 2 de setembro, das 8h às 18h, no teatro do Seminário de Azambuja.

A participação acadêmica no evento, para o radiologista Gustavo Gumz Correa, presidente da comissão organizadora da jornada, é muito importante, além dos profissionais da área médica. A intenção é preencher uma lacuna sobre o assunto gestão que, para ele, não é abordado com tanta intensidade nas graduações de medicina e em outros cursos de ciências da saúde.

“Estamos aguardando ansiosos a realização da 1ª Jornada Brusquense de Gestão em Saúde, pois, temos certeza que temas de extrema relevância serão levantados nas palestras e debates. Temas estes que, certamente, serão de grande valia e que auxiliarão todos os presentes”, afirma.

Durante todo o dia, será realizada uma série de palestras voltadas a gestão em saúde. Entre os temas estão as novas perspectivas para a saúde, segurança do paciente e seu impacto na qualidade em saúde. Além de assuntos como gestão de custos, judicialização, planejamento e gestão de carreira, ética, experiência do paciente, entre outros.

Todos os assuntos serão discutidos por especialistas nas mais diversas áreas da gestão hospitalar, como integrantes do corpo de funcionários do renomado Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. No próximo ano, eles iniciam a residência médica em Brusque; além de outros profissionais de direito, contabilidade e administração.

As inscrições estão sendo feitas através do site do Centro Universitário de Brusque (Unifebe), entidade que patrocina a jornada. Para efetivar a participação, o interessado deve acessar o link http://www.unifebe.edu.br/site/jornada.

Investimento

Para médicos e profissionais de saúde, as inscrições têm um valor de R$ 100 (1º lote – 15 de agosto), R$ 150 (2º lote – 1º de setembro) e R$ 200 (3º lote – local). Valor que sofre um considerável decréscimo quando é voltado para estudantes, que pagarão R$ 75 (1º lote – até 15 de agosto), R$ 100 (2º lote – até 1º de setembro) e R$ 150 (3º lote – local).

A 1ª Jornada Brusquense de Gestão em Saúde é uma organização do Hospital Azambuja, da Associação Brusquense de Medicina (ABM) e do Sindicato dos Médicos do Estado Santa Catarina (Simesc). A Unifebe e a empresa Amorim & Associados patrocinam o evento.