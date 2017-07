1º Festival de Food Truck de Guabiruba será neste fim de semana

Guabiruba promete ser movimentada nesta sexta-feira, 21, sábado, 22, e domingo, 23. Isso porque vai receber o 1º Festival de Food Truck na rua Brusque, Centro (próximo à escola Professor João Boos).

O evento inicia às 18h de sexta-feira, 21, com diversidade gastronômica e animação com o artista da cidade Silvano Baron. O músico volta a se apresentar no sábado, 11h30, seguido de Willian Miranda Dematé (15h30) e Fabiano Oliver (20h) e no domingo, às 17h, depois das apresentações de Rodrigo Kormann (11h30) e Fabiano Oliver (14h). Os participantes podem curtir o ambiente até 23h na sexta e sábado e até 20h no domingo.

Além dos pratos e lanches disponíveis, haverá no local as cervejas artesanais Gurman e Kiezen Ruw. O 1º Festival de Food Truck é organizado pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Fundação Cultural, e integra a programação dos 55 anos da cidade, que chega ao fim no dia 30 de julho com a 13ª Stadtplatzfest.

Conforme a superintendente da Fundação Cultural, Jucilene Regina Schmidt, o evento promete ser bastante movimentado. “Desde que iniciamos a divulgação nas redes sociais a aceitação e repercussão tem sido muito positiva. Teremos a participação de, aproximadamente, dez food trucks, além de produtos locais, como chocolates San Nicolau”, destaca a superintendente.

Mais informações pode ser conferidas pelo telefone 3308-3114.