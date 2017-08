1º Mutirão do Procon será realizado na Unifebe na próxima semana

Nos dias 4, 5 e 6 de setembro, a Unifebe, o Procon e o Poder Judiciário de Santa Catarina realizam o 1º Mutirão do Procon de Brusque, que tem o objetivo de solucionar conflitos da competência do Direito do Consumidor.

As mediações serão realizadas no Bloco A do Campus Santa Terezinha da Unifebe pelos acadêmicos de Direito do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Instituição, com o apoio do Juizado Especial Cível e Criminal de Brusque, das 9h às 11h e das 13h30 às 17h. Por este motivo o NPJ não terá expediente de atendimento durante o Mutirão do Procon. No dia 4 as atividades serão simuladas e nos dias 5 e 6 ocorrem os atendimentos efetivos à comunidade.

Atualmente, as principais reclamações que chegam ao Procon estão relacionadas às telecomunicações: internet, telefonia e TV, mas o órgão tem encontrado um número satisfatório de resoluções, que gira em torno de 80%.

A coordenadora do NPJ da Unifebe, Adriana Bina da Silveira, explica que serão realizadas simultaneamente seis audiências de conciliação com intervalos médios de meia hora.

“Assim, em menos de dois dias, poderemos proporcionar resultados modernos, positivos e rápidos à sociedade, contribuindo para o acesso mais eficaz à Justiça. Nossa expectativa é que sejam realizadas mais de 100 sessões de conciliação, previamente agendadas”.

Segundo o diretor do Procon, Fábio Caetano Pereira, a intenção é buscar conciliações entre as partes de maneira mais tranquila, além de otimizar o tempo na solução das demandas de forma a satisfazer a necessidade dos interessados.

“O fator tempo e a satisfação dos envolvidos nestas gerações de consumo é primordial. Temos uma política de prevenção. Trabalhamos para evitar essas demandas, ou permitir que elas se prolonguem. Vemos que os próprios fornecedores têm procurado evitar esse processo que é desgastante”.

Serviço

1º Mutirão do Procon

Quando: 4,5, e 6 de setembro

Local: Bloco A – Unifebe

Programação

4/9 – Atividades simuladas

5/9 – Abertura oficial do evento e sessões de conciliação (a partir das 9h)

6/9 – Sessões de conciliação e fechamento dos trabalhos (a partir das 9h)