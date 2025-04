Tweet no Twitter

Os moradores de Brusque e região terão mais um dia de calor nesta quarta-feira, 2, com temperaturas voltando a marcar 30°C, evocando o verão tardio, enquanto uma frente fria à vista promete a possibilidade de mudanças climáticas.

Além disso, o sol tende a predominar, sinalizando aparecer intercalado por períodos de nebulosidade variável.

No entanto, aqueles que planejam atividades ao ar livre devem ficar atentos, pois mudanças no padrão do tempo estão a caminho.

Frente fria à vista

Isso se deve a uma frente fria, que está avançando pelo Sul do Brasil e pode alcançar o Vale do Itajaí-Mirim entre o meio da tarde em diante, ou, no mais tardar, à noite.

O meteorologista Piter Scheuer explica que o período em que as instabilidades se manifestarão dependerá da velocidade com que este sistema se desloca.

Caso avance rapidamente, já a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Se o deslocamento for mais lento, a instabilidade então só deve atingir Brusque e região no período da noite.

Antes disso, porém, o tempo seco predomina, favorecendo a elevação dos termômetros, reforçando a sensação de calor.

Frente fria atua na quinta-feira

Para a quinta-feira, 3, a influência da frente fria sobre a região brusquense ainda se fará presente, potencializando a possibilidade de precipitações mais abrangentes, sem descartar volumes significativos em alguns pontos, explica Scheuer.

Apesar da instabilidade, períodos de sol ainda podem ocorrer, sobretudo no período da manhã, permitindo que as temperaturas fiquem próximas dos 30°C em determinados momentos.

Calor se despede com frente fria

A partir de sexta-feira, 4, a mudança no padrão térmico se torna mais evidente.

Conforme a nota divulgada por Scheuer, o calor sinaliza dar lugar a temperaturas mais amenas, e as madrugadas do fim de semana tendem a ser frias, com mínimas previstas podendo se aproximar de 10°C em Brusque e arredores.

Em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, os termômetros podem registrar marcas noturnas ainda mais baixas.

Durante as tardes, a sensação térmica, sinaliza então, a um clima mais agradável, com máximas dificilmente ultrapassando os 25°C.

Considerações finais

Scheuer ressalta que esta incursão de ar um pouco mais frio à vista para o fim de semana irá marcar o primeiro evento característico do outono.

No entanto, ele enfatiza a importância do acompanhamento diário das previsões, uma vez que os modelos meteorológicos estão em constante atualização, conforme novos dados são incorporados.

O monitoramento, pois, segue ativo para trazer informações detalhadas sempre que necessário, finaliza o meteorologista.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quarta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK