O primeiro fim de semana de agosto chega sinalizando condições climáticas favoráveis para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

Tanto este sábado, 2, quanto a maior parte do domingo, 3, devem manter o padrão de estabilidade atmosférica, com expectativa de sol entre nuvens.

As temperaturas, pois, tendem a ficar mais agradáveis, marcando uma breve pausa no frio rigoroso que dominou a reta final de julho.

No entanto, a proximidade de uma nova frente fria levanta questionamentos sobre o comportamento do tempo para a próxima segunda-feira, 4, quando Brusque celebra seu aniversário, com programações externas previstas.

Para responder a essas dúvidas e trazer orientações precisas sobre os próximos dias, o meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim atualizado.

A nota completa está disponível logo após a foto.

A previsão para Brusque

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Neste boletim, vamos responder aos principais questionamentos que costumam surgir diante de mudanças no tempo, especialmente em momentos como este, que antecedem o feriado municipal de Brusque na próxima segunda-feira.

Com base nos dados mais recentes, destacamos mais abaixo os pontos mais importantes da previsão para os próximos dias.

Brusque no fim de semana

Começamos destacando que o tempo firme deve então prevalecer sobre todo o Vale do Itajaí-Mirim até, pelo menos, o fim da tarde de domingo.

No entanto, a partir da noite, a chegada de uma frente fria começa a mudar esse cenário, com aumento de nuvens e risco de chuva isolada na região.

Brusque no feriado

Para a segunda-feira, feriado municipal em Brusque, prevemos um dia marcado pela instabilidade, com intervalos de melhoria nas condições atmosféricas ao longo do período.

Diante disso, o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A presença do sol — caso venha a ocorrer — será pontual.

Baixa sensação térmica

Antecipamos ainda para o avanço do ar frio, que volta a ganhar força sobre Brusque e região com a passagem da frente fria.

Como consequência, a terça-feira tende a apresentar uma sensação térmica reduzida no decorrer do dia, diante de temperaturas contidas, prometendo não exceder os 18°C.

Também não descartamos a manutenção da possibilidade de precipitações pontuais ao longo do dia.

Monitoramento

Por fim, ressaltamos que, embora as tendências estejam bem definidas neste momento, é essencial acompanhar diariamente as atualizações da previsão.

Isso porque os modelos meteorológicos estão sujeitos a mudanças constantes, à medida que novas informações são incorporadas.

Diante desse cenário, seguiremos monitorando a situação e traremos novas informações sempre que necessário.

Pauta segue após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho ativo/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Festa da família Dietrich então exalta memórias e sabores em Guabiruba

2. Guabiruba então recebe comitiva da diocese gaúcha em missa marcada por gratidão

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo então apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e então inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer deste sábado, registrada em diferentes locais destacados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK