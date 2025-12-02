Os moradores de Brusque e região devem ter, nesta terça-feira, 2, um dia marcado pelo tempo instável, com possibilidade de chuva em diferentes momentos.

Contudo, algumas aberturas de sol não estão descartadas, podendo elevar os termômetros para valores próximos dos 30°C.

Como consequência desse aquecimento, o cenário tende a criar condições para trovoadas, que podem se manifestar de maneira localizada e, em alguns pontos, até trazer risco isolado de granizo.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim detalhando o comportamento climático esperado.

Confira a análise técnica do profissional, disponibilizada na íntegra logo após o banner.

O tempo nesta terça-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com o objetivo de apresentar as condições climáticas previstas para Brusque e região ao longo desta terça-feira.

Antecipamos, pois, que o comportamento atmosférico tende a ser instável, com possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.

Prevemos, conforme indicam os modelos atmosféricos, que alguns períodos de melhoria não estão descartados, inclusive com aberturas de sol.

Como consequência disso, os termômetros podem se aproximar dos 30°C, cenário que tende favorecer a intensificação de núcleos de instabilidade.

Nesse contexto, episódios de trovoadas podem ocorrer de forma localizada e, em caráter isolado, não descartamos o risco de granizo.

Ressaltamos, contudo, que tais eventos não devem ser generalizados.

Em algumas áreas, a instabilidade pode se manifestar com maior intensidade, enquanto regiões próximas podem registrar apenas chuva leve, sem efeitos mais severos.

Tempo não deve firmar

Em síntese, o quadro térmico para esta terça-feira é de relativo abafamento, marcado por instabilidade e pela possibilidade de trovoadas pontuais.

Recomendamos atenção especial para quem tem atividades externas programadas, uma vez que o tempo não deve se firmar ao longo do período.

Monitoramento constante

Todas as informações aqui apresentadas têm como base as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos.

Seguiremos monitorando a evolução das condições e atualizando os dados sempre que necessário, de modo a manter a população bem informada.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

